Форвард «Лейкерс» эффективно провел первую половину второго матча серии с « » (103:108, 0-2).

Хатимура к большому перерыву реализовал 7 из 7 с игры и набрал 17 очков.

Во время короткого интервью в перерыве матча Хатимура ответил на вопрос, как ему удалось продемонстрировать такую точность.

«Я стараюсь лезть под кольцо. У «Наггетс» некому защищаться в трехсекундной. Так что этим я и занимаюсь», – сказал Руи.

Всего на счету японца 21 очко при 8 из 10 с игры.

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