Руи Хатимура: «У «Наггетс» некому защищаться в трехсекундной»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Руи Хатимура Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура эффективно провел первую половину второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2).

Хатимура к большому перерыву реализовал 7 из 7 с игры и набрал 17 очков.

Во время короткого интервью в перерыве матча Хатимура ответил на вопрос, как ему удалось продемонстрировать такую точность.

«Я стараюсь лезть под кольцо. У «Наггетс» некому защищаться в трехсекундной. Так что этим я и занимаюсь», – сказал Руи.

Всего на счету японца 21 очко при 8 из 10 с игры.

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22 комментария

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Mr.BadGuy
У Наггетс некому защищатся в краске, поэтому давайте в четвертой четверти кидать сложные средние и поспешные трехочковые через лес рук.
Т - тактика.
+82
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+82
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Nuteruoli
Ну и? Так почему Дэвис и Леброн не лезут в трехсекундную и не выиграют матчи?
+41
-2
+39
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AaaaRrrr
Ответ Vagant
Т - тренер.
Мемфис и ГСВ обыграл Леброн, а Денверу проиграл тренер (
+30
0
+30
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Сергей Орлов
Именно поэтому счёт в серии 2-0?)
+13
-1
+12
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Vagant
Ответ Mr.BadGuy
У Наггетс некому защищатся в краске, поэтому давайте в четвертой четверти кидать сложные средние и поспешные трехочковые через лес рук. Т - тактика.
Т - тренер.
+8
0
+8
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Anttii
Ответ Nuteruoli
Ну и? Так почему Дэвис и Леброн не лезут в трехсекундную и не выиграют матчи?
Девис тут же сломается, Леброн уже не мальчик.
+7
-1
+6
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Максим Яблонский
Осталось запретить лидерам делать то, что они плохо умеют делать (шмалять трехи).
+6
-1
+5
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ierdnA
Пока на него никто внимания не обращал, наколотил очков. Посмотрим на его результативность в следующей игре
+4
0
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Archer_Great
Ответ Nuteruoli
Ну и? Так почему Дэвис и Леброн не лезут в трехсекундную и не выиграют матчи?
Статистику тут приводили по ходу серии с ГСВ, Дэвис нормально играет через матч. Так что вполне ожидаемо выдал слабую вторую игру (относительно первой). А Лебронтий...высокогорье в голову ударило, наверное, вот и стал сдуру кидать свои антиэффективные трешки)
+5
-2
+3
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Vagant
Поэтому надо играть маленькой пятеркой. А Леброну шмалять с дуги.
+3
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Jazzzz
Некому защищать краску, и поэтому Девер первый в регулярке на Западе и в Финале конфы ведет в два матча)
+2
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Сергей Пузанков
Ответ Jazzzz
Некому защищать краску, и поэтому Девер первый в регулярке на Западе и в Финале конфы ведет в два матча)
Если говорить про регулярку, то Денвер в ней первый по проценту попаданий с игры, 4 по проценту трёх, 2 по ассистам. В обороне первые по подборам соперника, третьи по проценту трехочковых у соперника, а вот по двухочковым только 19-е. Так что явно не за счёт защиты краски они выиграли конференцию. А по вашей логике раз они выиграли конфу, значит у них и слабых мест что ли нет? Руи правильно говорит, надо искать слабости и бить туда.
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Александр Данилов
Полную дичь сморозил. Дэвис тогда бы во 2 матче подряд забивал кучу очков, а не 4/15, а ЛеБрон не имел бы 6/15 до 4 четверти. Он может сколько угодно говорить о краске, но если бы не 26 штрафных против 18(и то,4 в последние несколько минут), то не было бы концовки. То, что у него конкретно полетело, не значит, что краску не защищают. Даже Дэвис в 1 матче стал играть дальше от кольца, потому что не шло. Ну и по тупой логике(а я уважал Руя до этого бреда), защита Лейкерс в краске тоже дырявая. 46 очков у Наггетс против 48 у Лейкерс из краски. Стрелочник он хренов
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Filimon4ik
Поэтому счет в серии 2-0 в пользу… Наггетс
+2
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гилберт
Ответ Vagant
Т - тренер.
Т -Тупость.
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гилберт
Ответ Nuteruoli
Ну и? Так почему Дэвис и Леброн не лезут в трехсекундную и не выиграют матчи?
Это было бы слишком просто.
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Vagant
Ответ AaaaRrrr
Мемфис и ГСВ обыграл Леброн, а Денверу проиграл тренер (
Хэм - новичок, поэтому ошибки неизбежны.
Кроме этого, он уязвим по отношению к звездам. Ди Ло, Эй Ди и Брон слишком часто пороли чушь. Повлиять на них Хэм не смог.
А Ди Ло так просто напрашивается, чтобы его вывели из старта. Со скамьи он будет эффективней.
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Александр Данилов
Ответ Archer_Great
Статистику тут приводили по ходу серии с ГСВ, Дэвис нормально играет через матч. Так что вполне ожидаемо выдал слабую вторую игру (относительно первой). А Лебронтий...высокогорье в голову ударило, наверное, вот и стал сдуру кидать свои антиэффективные трешки)
Он их всегда бросает. Он и в ГСВ также бросал, просто как-то попало. В Мемфисе было не очень
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Александр Данилов
Ответ Mark Ar
Тут как бы по факту, пока играли в баскетбол, шли вполне хорошо, как только кое кто решил поиграть в Стефена Карри, сразу посыпалась команда. На фоне старых сезонов, защита Наггетс конечно подросла, это уже не назвать дырой, но все ещё не защита, конкретно у краски проблемы имеются. Думаю в случае финала Денвер Бостон, у первых будут ой какие огромные проблемы, даже если они свипнут ЛАЛ, хотя я конечно предпочту видеть в финале от востока Маями.
Какие уж там проблемы? Если Дэвис нестабильный, ты уверен в Хорфорде?
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