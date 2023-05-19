Руи Хатимура: «У «Наггетс» некому защищаться в трехсекундной»
Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура эффективно провел первую половину второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2).
Хатимура к большому перерыву реализовал 7 из 7 с игры и набрал 17 очков.
Во время короткого интервью в перерыве матча Хатимура ответил на вопрос, как ему удалось продемонстрировать такую точность.
«Я стараюсь лезть под кольцо. У «Наггетс» некому защищаться в трехсекундной. Так что этим я и занимаюсь», – сказал Руи.
Всего на счету японца 21 очко при 8 из 10 с игры.
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Т - тактика.
Кроме этого, он уязвим по отношению к звездам. Ди Ло, Эй Ди и Брон слишком часто пороли чушь. Повлиять на них Хэм не смог.
А Ди Ло так просто напрашивается, чтобы его вывели из старта. Со скамьи он будет эффективней.