Руи Хатимура реализовал 7 из 7 в первой половине матча с «Денвером»
Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура эффективно провел первую половину второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2).
Хатимура к большому перерыву реализовал 7 из 7 с игры и набрал 17 очков.
Всего на счету японца 21 очко при 8 из 10 с игры.
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм перед матчем планировал включить в стартовую пятерку Хатимуру, но все же оставил его во второй.
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Юный самурай
Старик не смог
Леброн окей, последние 5 уже куда более грамотно играл, но до этого порол будь здоров
Всего на счету 21 очко при 8 из 10 с игры. Т.Е. за всю игру с игры он бросил 10 раз. а в первой половине у него 7 из 7. Значит за всю вторую половину ему дали бросить - правильно- только 3 попытки. из которых 1 попал. (ну это Ваше- большинство смазано, умиляет)
Теперь возникает вопрос по Вашему посту- Что за чушь, матч смотрели?
Темнокожий самурай.
А старик не смог.
*для тех, кто в танка
Эго-хуэго. Как будто атакующая команда всегда решает, кто набирает очки. А второй команды как бы и нет.
:)
" Хачимуры были броски, большинство было смазано из них. " и это он про концовку написал.
я ему показал что во ВСЕЙ второй половине ему доверили бросить только 3 раза. А человек про последние 5 минут говорит.... только и всего.