Руи Хатимура реализовал 7 из 7 в первой половине матча с «Денвером»

Теги Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Руи Хатимура Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура эффективно провел первую половину второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2).

Хатимура к большому перерыву реализовал 7 из 7 с игры и набрал 17 очков.

Всего на счету японца 21 очко при 8 из 10 с игры.

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм перед матчем планировал включить в стартовую пятерку Хатимуру, но все же оставил его во второй.

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26 комментариев

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Илья Петров
Ответ Курье Хамес
Мадина, в 38,5 лет Джордан на рыбалке уже отдыхал, а не в финале конференции играл
с двумя трипитами рыбачить классно мне кажется
+52
-5
+47
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Мадина Уйгурова
тащил Лейкерс пока за дело не взялся тот, кто по мнению школьников лучше Джордана
+51
-17
+34
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shooter77
Бьет без промаха
Юный самурай
Старик не смог
+33
-1
+32
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jxmazefan
Ответ Евгений Михеев
Что за чушь, матч смотрели? Джеймс в последние 5 минут 3 не бросал, Дэвис бросил 2 и забил одну из них. У Хачимуры были броски, большинство было смазано из них. У Ривза были и проходы и трешки. Зачем писать подобную ахинею, если за матчем по радио следили?
Заставил пересмотреть последние 5 минут. Дэвис 3 трехи кинул (забил одну). Ривзу дали 1 дальний (забил). Хачимура 0 владений, даже Шредеру 2 раза заиграли

Леброн окей, последние 5 уже куда более грамотно играл, но до этого порол будь здоров
+16
-1
+15
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DiMaN
Кто бы мне сказал в середине сезона, что Лейкерс в игре финала конференции будут тащить Хачимура и Ривс...
+13
0
+13
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Илья Петров
тупо держались на шаре Хачимуры, как закончился и дед взялся за дело все быстро пришло к закономерному итогу.
+18
-6
+12
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ПП ПП
Ответ Евгений Михеев
Что за чушь, матч смотрели? Джеймс в последние 5 минут 3 не бросал, Дэвис бросил 2 и забил одну из них. У Хачимуры были броски, большинство было смазано из них. У Ривза были и проходы и трешки. Зачем писать подобную ахинею, если за матчем по радио следили?
Евгений прочтите внимательно статью и посчитайте.
Всего на счету 21 очко при 8 из 10 с игры. Т.Е. за всю игру с игры он бросил 10 раз. а в первой половине у него 7 из 7. Значит за всю вторую половину ему дали бросить - правильно- только 3 попытки. из которых 1 попал. (ну это Ваше- большинство смазано, умиляет)
Теперь возникает вопрос по Вашему посту- Что за чушь, матч смотрели?
+10
0
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dl
Ответ shooter77
Бьет без промаха Юный самурай Старик не смог
5-7-5 надо бы.
+8
0
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Антон Нестеренко
Ответ dl
5-7-5 надо бы.
Бьёт без промаха
Темнокожий самурай.
А старик не смог.

*для тех, кто в танка
+8
-1
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Мадина Уйгурова
Ответ Курье Хамес
Мадина, в 38,5 лет Джордан на рыбалке уже отдыхал, а не в финале конференции играл
и правильно сделал. 6 перстней, 6 финалов 6 побед. и это будучи курящим и играющим в гольф. Леброша на ЗОЖе до 50 лет не соберёт столько перстней
+10
-3
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Илья Петров
Ответ Сергей Волинцов
Почему все ноют? 2 близкие игры на выезде. Вдома Лал похоронят Денвер. Йокич умирает в 4 четверти. Дыхалки нет вообще
Свежий Леброн в четвертой не даст закапать Денвер.
+8
-1
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jxmazefan
Ответ Сергей Волинцов
Почему все ноют? 2 близкие игры на выезде. Вдома Лал похоронят Денвер. Йокич умирает в 4 четверти. Дыхалки нет вообще
Йокич засыпает, просыпается маф .. Мюррей
+7
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jxmazefan
Так и не понял почему его и Ривса не задействовали больше. Видимо эго двух звезд сыграло роль, что их два ролевика тащили. Иначе может хоть как-то обьяснить бесконечные трехи Дэвиса и Леброна в конце?
+8
-4
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Евгений Михеев
Ответ jxmazefan
Так и не понял почему его и Ривса не задействовали больше. Видимо эго двух звезд сыграло роль, что их два ролевика тащили. Иначе может хоть как-то обьяснить бесконечные трехи Дэвиса и Леброна в конце?
Что за чушь, матч смотрели? Джеймс в последние 5 минут 3 не бросал, Дэвис бросил 2 и забил одну из них. У Хачимуры были броски, большинство было смазано из них. У Ривза были и проходы и трешки. Зачем писать подобную ахинею, если за матчем по радио следили?
+6
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Starkom
Ответ ПП ПП
Евгений прочтите внимательно статью и посчитайте. Всего на счету 21 очко при 8 из 10 с игры. Т.Е. за всю игру с игры он бросил 10 раз. а в первой половине у него 7 из 7. Значит за всю вторую половину ему дали бросить - правильно- только 3 попытки. из которых 1 попал. (ну это Ваше- большинство смазано, умиляет) Теперь возникает вопрос по Вашему посту- Что за чушь, матч смотрели?
А вы сами матч смотрели? Или даже видео к статье? Хатимуру "держал" в первой половине Йокич, вот он и налил под самое горлышко. В перерыве Денвер, конечно, перестроился и подобной ерундой больше не страдал. Хатимуру держали плотно. Гордон. Соответственно и Лейкерс стали играть по-другому.
Эго-хуэго. Как будто атакующая команда всегда решает, кто набирает очки. А второй команды как бы и нет.
+2
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Dark Lion
Ответ jxmazefan
Заставил пересмотреть последние 5 минут. Дэвис 3 трехи кинул (забил одну). Ривзу дали 1 дальний (забил). Хачимура 0 владений, даже Шредеру 2 раза заиграли Леброн окей, последние 5 уже куда более грамотно играл, но до этого порол будь здоров
Сколько тупых попыток трех от Джеймса еще и открытый данк не забил
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Oklahoma
Последний самурай
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Ванька
Хатимура и Ривз тащат Лейкерс.
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Edem Usein
Ответ Мадина Уйгурова
и правильно сделал. 6 перстней, 6 финалов 6 побед. и это будучи курящим и играющим в гольф. Леброша на ЗОЖе до 50 лет не соберёт столько перстней
Мне кажется это проблема Джордана, а не Леброна
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Вячеслав Медведев
Ответ Oklahoma
Последний самурай
С удовольствием! Руи Хатимура показал настоящее сурикен-майстерство в этом матче ;)
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pachem xenon
Леброн Джеймс : «Иногда в этой лиге кто-то перестает промахиваться»

:)
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ПП ПП
Ответ Starkom
А вы сами матч смотрели? Или даже видео к статье? Хатимуру "держал" в первой половине Йокич, вот он и налил под самое горлышко. В перерыве Денвер, конечно, перестроился и подобной ерундой больше не страдал. Хатимуру держали плотно. Гордон. Соответственно и Лейкерс стали играть по-другому. Эго-хуэго. Как будто атакующая команда всегда решает, кто набирает очки. А второй команды как бы и нет.
Starkom, я всё прекрасно понимаю Весь мой пост связан вот с этой фразой Евгения смотревшего матч:
" Хачимуры были броски, большинство было смазано из них. " и это он про концовку написал.
я ему показал что во ВСЕЙ второй половине ему доверили бросить только 3 раза. А человек про последние 5 минут говорит.... только и всего.
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RTYCVL
Ответ ПП ПП
Starkom, я всё прекрасно понимаю Весь мой пост связан вот с этой фразой Евгения смотревшего матч: " Хачимуры были броски, большинство было смазано из них. " и это он про концовку написал. я ему показал что во ВСЕЙ второй половине ему доверили бросить только 3 раза. А человек про последние 5 минут говорит.... только и всего.
как бы не 3 раза дали бросить, а 5: 2 раза Денвер сфолил при бросках. И вот уже примерно равное задействование по половинам.
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DonaldBrashear 2.0
странно, в первой половине 7 изи 7, а во второй только 1 из 3 попал, но почему так мало попыток-то было? взялись плотно в обороне или просто не давали сами играть и броски не давали?
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