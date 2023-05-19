Руи Хатимура реализовал 7 из 7 в первой половине матча с «Денвером»

Форвард « » эффективно провел первую половину второго матча серии с « » (103:108, 0-2).

Хатимура к большому перерыву реализовал 7 из 7 с игры и набрал 17 очков.

Всего на счету японца 21 очко при 8 из 10 с игры.

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм перед матчем планировал включить в стартовую пятерку Хатимуру, но все же оставил его во второй.

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА