Док Риверс – о предстоящей серии против «Майами»: «Мы будем играть со взрослыми мужчинами»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс после победы над в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (132:97, 4-2) заявил, что в предстоящей серии против его команде предстоит более сложная задача.

«Мы будем играть со взрослыми мужчинами, и мы с нетерпением ждем этого вызова.

Серия против «Рэпторс» сделала нас лучше. Они нам в некотором роде были нужны. Мы новая команда, и мы все еще растем. Все эти переключения и разные приемы, которые они использовали, были очень полезны для нашей команды», – заявил Риверс.

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