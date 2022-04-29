Док Риверс – о предстоящей серии против «Майами»: «Мы будем играть со взрослыми мужчинами»

Теги Док Риверс Майами Филадельфия Торонто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс после победы над «Торонто» в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (132:97, 4-2) заявил, что в предстоящей серии против «Майами» его команде предстоит более сложная задача.

«Мы будем играть со взрослыми мужчинами, и мы с нетерпением ждем этого вызова.

Серия против «Рэпторс» сделала нас лучше. Они нам в некотором роде были нужны. Мы новая команда, и мы все еще растем. Все эти переключения и разные приемы, которые они использовали, были очень полезны для нашей команды», – заявил Риверс.

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные