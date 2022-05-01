Док Риверс: «Не жалею, что оставил Эмбиида на площадке, звезды «Рэпторз» тоже играли»

Главный тренер «Филадельфии» объяснил, почему центровой команды находился на площадке в концовке шестого матча серии плей-офф против (132:97, 4-2).

Эмбиид получил травму в результате столкновения с за 3 минуты и 58 секунд до завершения встречи, когда «Сиксерс» вели 29 очков. Как выяснилось позже, центровой выбыл на неопределенный строк из-за перелома глазницы и сотрясения.

«Основные игроки соперника тоже были на площадке. Это были последние пять минут матча, но мы совершили рывок до «+29» лишь за минуту до этого. Джоэл исполнил тот бросок, потом изобразил «самолет». Если вы смотрели матч, то видели, что я попросил тайм-аут сразу после этого.

Не жалею о том, что он был в игре в тот момент. Вы можете сделать из этого трагедию, если хотите, но посмотрите на любую команду в любом матче. Основные игроки уходят с площадки за три-четыре минуты до конца», – заявил Риверс.

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