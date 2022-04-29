«Филадельфия» прошла «Торонто» и сыграет с «Майами» во 2-м раунде

в четверг обыграла в гостях со счетом 132:97 и завершила серию первого раунда плей-офф в шести матчах (4-2).

Во втором раунде «Сиксерс» (4) сыграют с первой командой Востока по итогам регулярки (1).

«76-е» прошли в полуфинал Востока в четвертый раз за последние пять лет. В решающей серии конференции команда не играла с 2001 года, когда за нее выступал Аллен Айверсон. Серия с «Хит» стартует в понедельник.

«Рэпторс» стали 14-й командой в истории НБА, которая после 0-3 на старте перевела серию в шестой матч.

«Филадельфия» выиграла третью четверть шестого матча со счетом 37:17. В какой-то момент команда Дока Риверса набрала 17 очков подряд.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта