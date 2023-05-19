Мэджик Джонсон: «Никогда не видел, чтобы Леброн мазал открытый данк и открытые лэй-апы в плей-офф»

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Джамал Мюррэй Баскетбол

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон подвел итоги второго матча финала Запада между калифорнийской командой и «Денвером» (103:108, 0-2).

«Никогда не видел, чтобы Леброн мазал открытый данк и несколько открытых лэй-апов в матче плей-офф. У Энтони Дэвиса получилось не намного лучше, он плохо бросал всю игру. У обоих возникли проблемы с реализацией.

«Лейкерс» вели на протяжении трех четвертей, но затем проиграли матч за шесть минут со старта четвертой, когда атаковали не из самых лучших позиций и промахивались из-за дуги. Эти промахи с дальней дистанции поспособствовали тому, что Джамал Мюррэй включился и решил исход. Он сыграл потрясающе», – считает Джонсон.

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7 комментариев

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Jazzzz
Теперь ты видел ВСЕ, Мэджик!)
+16
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anton18578
гипоксия повлияла
+5
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Mr.BadGuy
Лейкерс» вели на протяжении трех четвертей, но затем проиграли матч за шесть минут со старта четвертой, когда атаковали не из самых лучших позиций и промахивались из-за дуги. Эти промахи с дальней дистанции поспособствовали тому, что Джамал Мюррэй включился и решил исход.
У этих атак не с самых лучших позиций и промахов изза дуги есть конкретные имена - Дэвис и Леброн
+5
0
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Jerry Rodrogha
И это в 38 лет!
+2
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Demarcus Olajuwon
Классический LeChoke
+8
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гилберт
Ну а теперь увидел.
+1
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Юра Якунин
Ответ anton18578
гипоксия повлияла
точно
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