Легендарный игрок «Лейкерс» подвел итоги второго матча финала Запада между калифорнийской командой и « » (103:108, 0-2).

«Никогда не видел, чтобы Леброн мазал открытый данк и несколько открытых лэй-апов в матче плей-офф. У Энтони получилось не намного лучше, он плохо бросал всю игру. У обоих возникли проблемы с реализацией.

«Лейкерс» вели на протяжении трех четвертей, но затем проиграли матч за шесть минут со старта четвертой, когда атаковали не из самых лучших позиций и промахивались из-за дуги. Эти промахи с дальней дистанции поспособствовали тому, что включился и решил исход. Он сыграл потрясающе», – считает Джонсон.

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