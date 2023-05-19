Леброн Джеймс о Джамале Мюррэе: «Иногда в этой лиге кто-то перестает промахиваться»

Форвард «Лейкерс» отдал должное разыгрывающему « » Джамалу Мюррэю.

Мюррэй записал на свой счет 23 очка в решающей четвертой 12-минутке второго матча серии (108:103, 2-0).

«Мюррэй попадал на исходе владений. Мы защищались все 24 секунды, а он реализовал два ключевых броска, один через Энтони Дэвиса, второй через меня.

Он начал попадать из-за дуги, поймал бросок в четвертой четверти. Я не удивлен, у него такое уже бывало. Иногда в этой лиге кто-то перестает промахиваться», – заявил Джеймс.

Джамал за первые три четверти реализовал лишь 5 из 17 с игры, но в четвертой попал 6 из 7, включая четыре 3-очковых. Он помог «Наггетс» организовать рывок 15:1, после которого клуб из Колорадо повел 96:84.

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