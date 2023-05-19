Леброн Джеймс о Джамале Мюррэе: «Иногда в этой лиге кто-то перестает промахиваться»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное разыгрывающему «Денвера» Джамалу Мюррэю.

Мюррэй записал на свой счет 23 очка в решающей четвертой 12-минутке второго матча серии (108:103, 2-0). 

«Мюррэй попадал на исходе владений. Мы защищались все 24 секунды, а он реализовал два ключевых броска, один через Энтони Дэвиса, второй через меня.

Он начал попадать из-за дуги, поймал бросок в четвертой четверти. Я не удивлен, у него такое уже бывало. Иногда в этой лиге кто-то перестает промахиваться», – заявил Джеймс.

Джамал за первые три четверти реализовал лишь 5 из 17 с игры, но в четвертой попал 6 из 7, включая четыре 3-очковых. Он помог «Наггетс» организовать рывок 15:1, после которого клуб из Колорадо повел 96:84.

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17 комментариев

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Курье Хамес
Лейкерс и так в этом сезоне уже очень удивили и прыгнули выше головы, с учётом разных составов и условий. Денвер из года в год идёт к титулу крепким костяком и сейчас похоже заслужили взять его. Леброн и ко. только уважение.
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Друг Джордана
Брон всегда уважительно относится к соперникам. Сейчас ЛАЛ нужно не унывать, собирать всю волю в кулак и стараться взять 2 игры. Это максимально сложно, но возможно.
С другой стороны не удивлюсь, если ЛАЛ отлетит 0:4. Денвер мощны. Играют классно.
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Djoyin
Было бы странно, если бы лучшая команда Запада по итогам регулярного чемпионата состояла из случайных пулялок. А Джамал - настоящий стабильный звёздный мастер. Ничего удивительного. Так и должно быть. И особенно здорово то, что он сумел выйти на такой хороший уровень после тяжелейшей травмы
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Ramin Mamedov
он про кого? про Хачимуру с 8/10? Мюррей хоть и попадал в конце, но за матч у него стата нормальная, 11/24 всего и 6/14 трехочковые? ничего аномального нет..у Ривза например 8/16 всего и 5/9 трехочковые
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Beetl
"В этой лиге кто-то так и не может начать попадать в важных четвертях."
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dl
Ответ Курье Хамес
Лейкерс и так в этом сезоне уже очень удивили и прыгнули выше головы, с учётом разных составов и условий. Денвер из года в год идёт к титулу крепким костяком и сейчас похоже заслужили взять его. Леброн и ко. только уважение.
0-2 в гостях оставляют рабочие шансы для такой крепкой команды, какой себя зарекомендовали Лейкерс в этом розыгрыше плей-офф. У них есть инструменты для камбэка. Домашние игры Денвер взял на тоненького.
Нужна концентрация от всех, включая Николу. Но сейчас серия далеко не закончена. По всякому может быть, однако повторюсь: шансы рабочие абсолютно.
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Rodbert
Джамал нормально так протащил.
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Stephan Carrypenko
Особенно с учётом перенесённой травмы не потерял храбрость, спортивную злость и азарт. Молодец, радует Денвер
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Курье Хамес
Ответ Сергей Волинцов
Лал заберут титул в этом сезоне. Ну а Денвер уже показал хорошую игру
к сожалению сегодняшний провал в 4 практически лишил шансов на выход в финал. объективно 1 из 2 игр дома Лейкерс отдадут.
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Сергей Соловьев
Ответ Курье Хамес
Лейкерс и так в этом сезоне уже очень удивили и прыгнули выше головы, с учётом разных составов и условий. Денвер из года в год идёт к титулу крепким костяком и сейчас похоже заслужили взять его. Леброн и ко. только уважение.
я думаю рано их хоронить, вся борьба ещё впереди!
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kazuma
а иногда кто-то перестает попадать в 4 четверти
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Ванька
Это от соперника зависит, чувствует ли себя игрок комфортно и заваливает такие броски.
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sboku
" Иногда в этой лиге кто-то перестает промахиваться" ... и это не я, подумал Джеймс.
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Ванька
Ответ Курье Хамес
Лейкерс и так в этом сезоне уже очень удивили и прыгнули выше головы, с учётом разных составов и условий. Денвер из года в год идёт к титулу крепким костяком и сейчас похоже заслужили взять его. Леброн и ко. только уважение.
это что стадия принятия? вот такие болельщики... А в прошлом году без шансов Денвер отлетели, какие из года в год. И состояние Мюррея особо не ясно было сможет ли он тащить.
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DeX
Ответ Ramin Mamedov
он про кого? про Хачимуру с 8/10? Мюррей хоть и попадал в конце, но за матч у него стата нормальная, 11/24 всего и 6/14 трехочковые? ничего аномального нет..у Ривза например 8/16 всего и 5/9 трехочковые
Мюррей как Тейтум с Филой, 3 четверти руинил, а потом все что можно попал
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