Дэвис смазал 3-очковый, Леброн промахнулся из-под кольца на последней минуте 2-го матча
Сегодня во втором матче финальной серии Западной конференции между «Денвером» и «Лейкерс» клуб из Колорадо увеличил преимущество в серии – 108:103, 2-0.
У «Лейкерс» на последней минуте были две возможности приблизиться к сопернику. Сперва Энтони Дэвис при счете 99:103 смазал 3-очковый, чуть позже Леброн Джеймс перехватил мяч, но затем промахнулся из-под кольца.
Джамал Мюррэй из «Нагеттс» реализовал большинство тактических штрафных, что позволило хозяевам удержать перевес.
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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»
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