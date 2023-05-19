Сегодня во втором матче финальной серии Западной конференции между « » и « » клуб из Колорадо увеличил преимущество в серии – 108:103, 2-0.

У «Лейкерс» на последней минуте были две возможности приблизиться к сопернику. Сперва Энтони Дэвис при счете 99:103 смазал 3-очковый, чуть позже Леброн перехватил мяч, но затем промахнулся из-под кольца.

из «Нагеттс» реализовал большинство тактических штрафных, что позволило хозяевам удержать перевес.

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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»