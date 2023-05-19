Дэвис смазал 3-очковый, Леброн промахнулся из-под кольца на последней минуте 2-го матча

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Энтони Дэвис Джамал Мюррэй Баскетбол

Сегодня во втором матче финальной серии Западной конференции между «Денвером» и «Лейкерс» клуб из Колорадо увеличил преимущество в серии – 108:103, 2-0.

У «Лейкерс» на последней минуте были две возможности приблизиться к сопернику. Сперва Энтони Дэвис при счете 99:103 смазал 3-очковый, чуть позже Леброн Джеймс перехватил мяч, но затем промахнулся из-под кольца.

Джамал Мюррэй из «Нагеттс» реализовал большинство тактических штрафных, что позволило хозяевам удержать перевес.

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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»

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17 комментариев

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Bunyod Turgunov
Спасибо судьям что притащили ЛАЛ на клатч
+30
-12
+18
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Misson
Еще и в последнем владении Джеймс потерю совершил. Заруинили Дэвис и Джеймс концовку.
+17
-2
+15
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Ballboy13
Я вообще не понял прикол почему Дэвис трешки из угла бросает в ключевые моменты, да еще и походу наигранная комбинация, будто он дальнобой проверенный. Им в команде одного снайпера с 25% из за дуги не хватает, решили второго подключить, чтоб наверняка не выиграть
+13
0
+13
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Дмитрий Белов
Ответ Bunyod Turgunov
Спасибо судьям что притащили ЛАЛ на клатч
Ну да - это жёстко бесит. Ле Чок и Бровь при нормальном судействе сидели бы на фолах к 4й четверти.
+17
-7
+10
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Rinat Zakirov
В баскете не силен, но, простите, чем он себе смазал трехочковый?
+13
-6
+7
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Игорь Щербаков
А как насчёт двойного веления у Леброна за 45 секунд до конца? Крупным планом показали: попробовал поднять мяч одной рукой, уронил, поднял двумя руками и повёл дальше🤦‍♂️
+6
-1
+5
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AEZAKMI228
Ответ Rinat Zakirov
В баскете не силен, но, простите, чем он себе смазал трехочковый?
юмор
+5
0
+5
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Чудинов Дмитрий
АД на последней минуте бросает 3, хотя рядом стоит Ривз абсолютно один с его 40%. Вот зачем это безнадежное пуляние?
+4
0
+4
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whoisme
Ответ Сергей Волинцов
Лиге нада 7 игр
Лига хочет ЛАЛ в финале, но надеюсь Денвер этому помешает
+8
-4
+4
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TurboMen
Если это твоё наследие, то и тащить его должен ты сам. А не тянешь, пройдёт более достойный.
+3
-2
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Вадим Дзахоев
Ответ Ballboy13
Я вообще не понял прикол почему Дэвис трешки из угла бросает в ключевые моменты, да еще и походу наигранная комбинация, будто он дальнобой проверенный. Им в команде одного снайпера с 25% из за дуги не хватает, решили второго подключить, чтоб наверняка не выиграть
Напомню, что первый бросок Дэвис попал, а второй кольцо выплюнуло…
+2
-1
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Дмитрий Кутузов
Ответ Rinat Zakirov
В баскете не силен, но, простите, чем он себе смазал трехочковый?
Гелем для волос
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Rinat Zakirov
В баскете не силен, но, простите, чем он себе смазал трехочковый?
Твоей сальной "шуткой"🤓
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Vedved
Ответ Rinat Zakirov
В баскете не силен, но, простите, чем он себе смазал трехочковый?
Хорошая шутка 👍🏻
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si40w
Ответ Rinat Zakirov
В баскете не силен, но, простите, чем он себе смазал трехочковый?
ВДшкой, чтоб мяч легче в кольцо скользнул
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