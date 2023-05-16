Дэрил Мори об увольнении Дока Риверса: «Необходимы определенные изменения в целях борьбы за чемпионство»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Дэрил Мори НБА плей-офф Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори объяснил решение клуба отправить в отставку главного тренера Дока Риверса.

«Док — один из самых успешных тренеров в истории НБА, будущий член Зала славы и человек, которого я очень уважаю. Мы благодарны ему за все, что он сделал за три сезона, и за важное влияние, которое он оказал на наш клуб. 

Проанализировав наше выступление в этом сезоне, мы решили, что необходимо внести определенные изменения в целях борьбы за чемпионство», – сказал Мори.

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5 комментариев

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Tim Timson
Д’Антони?))
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Insamo217
как и похвалить и об***ать одновременно)
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Кросовок Таккера
Камон, летс гоу… хом ,(
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udod
значит сам Мори остаётся, интересны его следующие шаги, как усиливаться собирается
и как быстро Харден определится со своим будущим
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everyday4768
Давно пора! Если кто и может провернуть нужные мувы – так это Мори
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