Дэрил Мори об увольнении Дока Риверса: «Необходимы определенные изменения в целях борьбы за чемпионство»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» объяснил решение клуба отправить в отставку главного тренера .

«Док — один из самых успешных тренеров в истории , будущий член Зала славы и человек, которого я очень уважаю. Мы благодарны ему за все, что он сделал за три сезона, и за важное влияние, которое он оказал на наш клуб.

Проанализировав наше выступление в этом сезоне, мы решили, что необходимо внести определенные изменения в целях борьбы за чемпионство», – сказал Мори.

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