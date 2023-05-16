НБА аннулировала технический фол Джейлена Брауна, полученный за инцидент с Джорджем Ньянгом

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джордж Ньянг Джейлен Браун Баскетбол

НБА аннулировала технический фол атакующего защитника «Бостона» Джейлена Брауна, полученный во время 7-го матча серии второго раунда плей-офф против «Филадельфии» (112:88, 4-3).

За 6:50 до конца второй четверти форвард «Филадельфии» Джордж Ньянг, находясь на скамейке запасных, схватил Брауна за колено, когда тот спас уходивший в аут мяч и пытался убежать в атаку. Игрок «Селтикс» возмутился поступком соперника, после чего судьи выписали игрокам обоюдный технический.

Лига изучила инцидент и аннулировала технический фол Брауна.

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7 комментариев

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Ola BP
Ньянга вообще должны были удалять за эту дичь.
Но в итоге он больше и не вышел)
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mold-cel
а между тем пропустили очевидный фол на Хардене!
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Antosha-grisha
А технический Шредера не хотели бы отменить ?
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reddman
Ответ mold-cel
а между тем пропустили очевидный фол на Хардене!
за майку тянул, но Харден упал очень красиво)) там и Такеру майку порвали в первой четверти, тоже фолы не свистели))
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jonnysilverhand01
Ответ OlegBondarenko
Да, великий израильский баскетболист Денис Ротман и его верный друг актер Оладжа Вон. Интересное время было. Кстати, зашел к тебе в профиль: у тебя за сегодня(16 мая) сообщений 100 и почти все с ошибками в словах. Как это тебе удается быть настолько безграмотным?
У меня русский не родной, я украинский знаю, а родной англицкий
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