НБА аннулировала технический фол Джейлена Брауна, полученный за инцидент с Джорджем Ньянгом

аннулировала технический фол атакующего защитника « » , полученный во время 7-го матча серии второго раунда плей-офф против «Филадельфии» (112:88, 4-3).

За 6:50 до конца второй четверти форвард «Филадельфии» , находясь на скамейке запасных, схватил Брауна за колено, когда тот спас уходивший в аут мяч и пытался убежать в атаку. Игрок «Селтикс» возмутился поступком соперника, после чего судьи выписали игрокам обоюдный технический.

Лига изучила инцидент и аннулировала технический фол Брауна.

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