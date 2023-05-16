Шэмс Чарания: «Расследование НБА по Морэнту займет примерно неделю»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, как будет развиваться ситуация с лидером « » , который снова показал во время трансляции в интернете оружие.

«В «Гризлис» есть опасения, что НБА жестко обойдется с Джа Морэнтом и что потенциально это будет серьезное отстранение. Наказание будет исходить от . Сам клуб уже дисквалифицировал его на неопределенный срок. Сейчас он отстранен от всех командных действий, остальное будет зависеть от лиги. И во многом решать будет Сильвер.

Они проведут собственное расследование. В прошлый раз на это ушло несколько дней, около недели. Так что я снова ожидаю подобного расследования. Им нужно поговорить с Морэнтом, им нужно поговорить с людьми из его окружения и разобраться в этой ситуации», – сказал Чарания.

Ожидается, что Морэнт получит 25-матчевую дисквалификацию.

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