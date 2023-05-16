Шэмс Чарания: «Расследование НБА по Морэнту займет примерно неделю»

Теги дисквалификации происшествия Мемфис НБА Адам Сильвер Шэмс Чарания Джа Морэнт Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, как будет развиваться ситуация с лидером «Мемфиса» Джа Морэнтом, который снова показал во время трансляции в интернете оружие.

«В «Гризлис» есть опасения, что НБА жестко обойдется с Джа Морэнтом и что потенциально это будет серьезное отстранение. Наказание будет исходить от Адама Сильвера. Сам клуб уже дисквалифицировал его на неопределенный срок. Сейчас он отстранен от всех командных действий, остальное будет зависеть от лиги. И во многом решать будет Сильвер.

Они проведут собственное расследование. В прошлый раз на это ушло несколько дней, около недели. Так что я снова ожидаю подобного расследования. Им нужно поговорить с Морэнтом, им нужно поговорить с людьми из его окружения и разобраться в этой ситуации», – сказал Чарания.

Ожидается, что Морэнт получит 25-матчевую дисквалификацию.

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5 комментариев

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Ilovethisgame77
На год дисквал дайте плиз
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qwertyqwertyqwerty111111
А что там расследовать? Его предупреждали, что так делать не стоит (мягко говоря). По-этому дисквалом он не отделается
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Insamo217
оставить на год без игры и денег, посмотрим как после этого будет плясать
+2
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omega pepega
сводить бы его на экскурсию в тюрягу, чтобы посмотрел где он и где настоящие бандосы
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Archer_Great
25 матчей за рецидив? еще поди и включая предсезонные, ничего не значащие матчи? ладно бы прошло пару лет с момента первого инцидента, но этот баклан через пару месяцев делает ровно то же самое, за что его отстранили, при этом дав послабление и взяв слово так больше не делать. Если Сильвер не выпишет ему что-то более весомое, то он просто распишется в собственной бесхребетности. У него, по сути, только эти две опции и остаются: либо дать серьезные наказание, чтобы никто впредь не думал, что ему сойдет с рук расхлябанность, пофигизм и тугоумие, либо же выписать эти 25 матчей и признать полное право за игроками (а более точнее - звездам) плевать на правила и предупреждения
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