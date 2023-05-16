Шэмс Чарания: «Расследование НБА по Морэнту займет примерно неделю»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, как будет развиваться ситуация с лидером «Мемфиса» Джа Морэнтом, который снова показал во время трансляции в интернете оружие.
«В «Гризлис» есть опасения, что НБА жестко обойдется с Джа Морэнтом и что потенциально это будет серьезное отстранение. Наказание будет исходить от Адама Сильвера. Сам клуб уже дисквалифицировал его на неопределенный срок. Сейчас он отстранен от всех командных действий, остальное будет зависеть от лиги. И во многом решать будет Сильвер.
Они проведут собственное расследование. В прошлый раз на это ушло несколько дней, около недели. Так что я снова ожидаю подобного расследования. Им нужно поговорить с Морэнтом, им нужно поговорить с людьми из его окружения и разобраться в этой ситуации», – сказал Чарания.
Ожидается, что Морэнт получит 25-матчевую дисквалификацию.
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