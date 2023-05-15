Эдриан Воджнаровски: «В прошлый раз Адам Сильвер взял с Морэнта слово и отстранил его всего на 2 игры. На этот раз Джа так легко не отделается»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что разыгрывающий « » столкнется с суровыми санкциями со стороны НБА.

«В прошлый раз Джа Морэнт встретился с в его офисе. Комиссионер взял с разыгрывающего слово, что тот раскаялся, что осознает, каким образом он должен изменить свое поведение. Ведь дело не в пистолете и ночном клубе: у Морэнта был целый ряд происшествий, которые вызывали опасения и у «Гриззлис», и у Лиги.

По сути, он крайне легко отделался и был отстранен лишь на две игры. На этот раз его так просто не отпустят. Я ожидаю настоящих, серьезных последствий для баскетболиста», – заявил инсайдер в эфире Get Up.

Вчера Морэнт вновь показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит свое расследование.

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