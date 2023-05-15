Эдриан Воджнаровски: «В прошлый раз Адам Сильвер взял с Морэнта слово и отстранил его всего на 2 игры. На этот раз Джа так легко не отделается»

Теги Мемфис НБА Адам Сильвер Эдриан Воджнаровски Джа Морэнт Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт столкнется с суровыми санкциями со стороны НБА.

«В прошлый раз Джа Морэнт встретился с Адамом Сильвером в его офисе. Комиссионер взял с разыгрывающего слово, что тот раскаялся, что осознает, каким образом он должен изменить свое поведение. Ведь дело не в пистолете и ночном клубе: у Морэнта был целый ряд происшествий, которые вызывали опасения и у «Гриззлис», и у Лиги.

По сути, он крайне легко отделался и был отстранен лишь на две игры. На этот раз его так просто не отпустят. Я ожидаю настоящих, серьезных последствий для баскетболиста», – заявил инсайдер в эфире Get Up.

Вчера Морэнт вновь показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит свое расследование.

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9 комментариев

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711M
Ответ Вялый Харден
ой ну отстранят на 6-10, дальше-то что? горбатого могила исправит
эйтона за допинг дисквалифицировали на 25 матчей. полагаю, в случае с джа будут говорить примерно о таком же количестве. лицом лиги ему уже никогда не быть, думаю, это можно говорить уже официально. любопытно, как отреагирует найк
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Leo Bonart
Ответ Вялый Харден
юзать допинг - это одно, а посветить пушкой в штате, где официально разрешено ношение оружия - другое, единственное, что влияет на размер дисквы - рецидив
Вытаскивать пистолет в машине и махать им без нужды - ну очень плохая оружейная культура
+2
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Xell
Пистолет он показал не бро,а НБА.Теперь НБА ему покажет что главное Лига,а не один игрок.
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scorp19
Слова этого мальчика как бы ничего не стоят. Как с ним вообще можно какие то диалоги вести, просто посмотрите на него и его компанию, обрыганы редкостные. Молча впаять дискву и всё.
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Misson
Думаю, что его отстранят до конца декабря. В январе, так сказать, в новый год с чистой совестью, получит возможность вернуться на площадку. С напоминанием, что за следующее нарушение получит пожизненный эцих с гвоздями.
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___lecter666___
Поясните, а в чем он провинился? Показал пистолет, на который у него видимо есть разрешение в ЧАСТНОЙ МАШИНЕ и на никому не нужном стриме, который к баскетболу не имеет никакого отношения? И? В чем его обвиняют?
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Вялый Харден
Ответ 711M
эйтона за допинг дисквалифицировали на 25 матчей. полагаю, в случае с джа будут говорить примерно о таком же количестве. лицом лиги ему уже никогда не быть, думаю, это можно говорить уже официально. любопытно, как отреагирует найк
юзать допинг - это одно, а посветить пушкой в штате, где официально разрешено ношение оружия - другое, единственное, что влияет на размер дисквы - рецидив
+1
-1
0
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tusiel
Ответ Вялый Харден
юзать допинг - это одно, а посветить пушкой в штате, где официально разрешено ношение оружия - другое, единственное, что влияет на размер дисквы - рецидив
причем здесь законы штата, если речь о корпоративной этике? Носитесь с этой 2 поправкой, как умалишенные
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