Стивен Эй Смит: «Джа Морэнт не хочет слушать»

Теги Мемфис НБА Стивен Эй Смит Джа Морэнт Баскетбол

Спортивный эксперт Стивен Эй Смит резко раскритиковал разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта за второе видео с пистолетом в социальных сетях.

«Вторая проблема с оружием! Почему ты ходишь с оружием среди бела дня? Что за жизнь у тебя? С кем ты связался?

Ты должен беспокоиться о том, что, черт возьми, происходит в твоей жизни. Это справедливый вопрос, который не делает нас злодеями. Но Морэнт не хочет слушать.

И мне кажется неслучайным то, что он перестал слушать после того, как получил контракт на 5 лет и возможные 230 миллионов долларов. Когда тебе нужны были деньги, мы не слышали ни о чем подобном. Но когда ты получил их, мы увидели это на видео. Дважды», – сказал Смит.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никола Тесла
Ответ Djoyin
Будет отговорка, что там синдром дефицита внимания
Синдром дефицита оружия
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Будет отговорка, что там синдром дефицита внимания
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jerry40
Ответ Александр Спирин
>Почему ты ходишь с оружием среди бела дня? Мб, потому что САСШ самая криминальная страна в мире по официальной статистике? Ещё и спецслужбы наркокартели крышуют. Как там без оружия-то в тачке ездить?..
Доставать то его постоянно зачем. Саддам звой золотой калашников реже показывал, чем Морант свой мушкет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muskat
Ответ Александр Спирин
>Почему ты ходишь с оружием среди бела дня? Мб, потому что САСШ самая криминальная страна в мире по официальной статистике? Ещё и спецслужбы наркокартели крышуют. Как там без оружия-то в тачке ездить?..
Что за статистика? Ссылку можно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Просто направьте заряженный пистолет ему в лицо. Может, поможет. Клин клином..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КобеКириленко
Идеальным концом во всей этой истории с оружием в нашем безумном мире мне видится так: матч открытия Морэнт проносит пушку и устраивает перестрелку прямо на стадионе Мемфиса под пафосную рэп-музыку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vendett1a
Конечно жесть)Сколько нравственных было покаяний, "мужества", раскаяния в том,какую ошибку совершил,почему нельзя так делать.И сейчас вот,не прошло и пол года,такой кутеж:) Лучше было ничего не говорить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Любопытно, что второй инцидент случился уже после того как его не включили в сборные сезона и он потерял 30 лямов в контракте. Но ведь он потеряет больше, если будет отстранён. Я не говорю о спонсорских деньгах, теперь с ним рекламный контракт только какие-нибудь чвк заключать решатся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Чуваки, я всё это уже видел в фильме. И чем там всё закончилось? Не знаю, нигеры открыли в кинотеатре пальбу и я смылся!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ Никола Тесла
Синдром дефицита оружия
Снарядный голод
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ Djoyin
Будет отговорка, что там синдром дефицита внимания
Типа по невнимательности ствол вытащил? Не заметил, что трансляция идёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ноунэйм
Ответ Muskat
Что за статистика? Ссылку можно
На рынке сказали)) один шедевр про крышевание картелей спецслужбами чего стоит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий