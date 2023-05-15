Стивен Эй Смит: «Джа Морэнт не хочет слушать»

Спортивный эксперт резко раскритиковал разыгрывающего « » за второе видео с пистолетом в социальных сетях.

«Вторая проблема с оружием! Почему ты ходишь с оружием среди бела дня? Что за жизнь у тебя? С кем ты связался?

Ты должен беспокоиться о том, что, черт возьми, происходит в твоей жизни. Это справедливый вопрос, который не делает нас злодеями. Но Морэнт не хочет слушать.

И мне кажется неслучайным то, что он перестал слушать после того, как получил контракт на 5 лет и возможные 230 миллионов долларов. Когда тебе нужны были деньги, мы не слышали ни о чем подобном. Но когда ты получил их, мы увидели это на видео. Дважды», – сказал Смит.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры