Леброн Джеймс: «Денвер» стал лучше по сравнению с 2020 годом»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, как изменился «Денвер» с 2020 года, когда команды играли в финале Запада в «пузыре».

«Денвер» стал лучше по сравнению с 2020 годом. Прибавилось опыта. Каждый матч, каждое противостояние помогает команде вырасти, «Наггетс» не исключение.

Мы относимся к ним с большим уважением, я жду начала этой серии», – заявил Джеймс.

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2 комментария

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Xell
Если Дэвис не сломается,уже как мантру это пишу)))То нас ждёт офигенные 6-7матчей.Играют 2 команды,не пулялки,они в ПО бросают всего по 30+трешек и забивают 10+.Настоящий олдскульный баскет,игра через краску.Дэвис против Йокича круто.
+7
-3
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Михаил Галкин
«Но и мы не на помойке найдены», добавил Джеймс
+1
-1
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