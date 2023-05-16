Леброн Джеймс: «Денвер» стал лучше по сравнению с 2020 годом»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, как изменился «Денвер» с 2020 года, когда команды играли в финале Запада в «пузыре».
«Денвер» стал лучше по сравнению с 2020 годом. Прибавилось опыта. Каждый матч, каждое противостояние помогает команде вырасти, «Наггетс» не исключение.
Мы относимся к ним с большим уважением, я жду начала этой серии», – заявил Джеймс.
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