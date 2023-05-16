Леброн Джеймс: «Денвер» стал лучше по сравнению с 2020 годом»

Форвард « » рассказал о том, как изменился « » с 2020 года, когда команды играли в финале Запада в «пузыре».

«Денвер» стал лучше по сравнению с 2020 годом. Прибавилось опыта. Каждый матч, каждое противостояние помогает команде вырасти, «Наггетс» не исключение.

Мы относимся к ним с большим уважением, я жду начала этой серии», – заявил Джеймс.

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