Джамал Мюррэй может пропустить 1-й матч против «Лейкерс» из-за болезни

Теги травмы Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Участие разыгрывающего «Денвера» Джамала Мюррэя в 1-м матче финала Западной конференции против «Лейкерс» находится под вопросом из-за болезни игрока.

Болезнь не связана с COVID-19.

Перед 6-м матчем серии второго раунда плей-офф против «Финикса» (125:100, 4-2) также сообщалось, что Мюррэй может пропустить игру из-за болезни. Разыгрывающий отыграл 35 минут, набрав 26 очков.

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9 комментариев

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Stanislav Alekhin
Инсайдер NBA сообщает, что Джамал Мюррей поставил почку на проход "Лейкерс" в серии с Денвером и может пропустить 1-й матч "по состоянию здоровья".
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oldfan
Пошла деза
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Ilovethisgame77
Ответ Xell
Начинается,а мне тут уже написали что Лейкерс ждёт свип))Мюррею здоровья,хочу чтобы команды играли в сильнейших составах.
Ну ну))
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Цинциннат Ц.
Раньше я считал флю-геймы геройством, а теперь думаю, что это упущение и риск для других игроков, судей, тренеров и селеб. Реально вышел и начихал на оппонентов в первой игре - к четвертной слягут с ОРВИ.
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Кросовок Таккера
Блин, жаль
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