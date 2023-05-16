Джамал Мюррэй может пропустить 1-й матч против «Лейкерс» из-за болезни

Участие разыгрывающего « » в 1-м матче финала Западной конференции против «Лейкерс» находится под вопросом из-за болезни игрока.

Болезнь не связана с COVID-19.

Перед 6-м матчем серии второго раунда плей-офф против «Финикса» (125:100, 4-2) также сообщалось, что Мюррэй может пропустить игру из-за болезни. Разыгрывающий отыграл 35 минут, набрав 26 очков.

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