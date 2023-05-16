Андрей Кириленко: «Думал что «Зенит» перевезет серию с ЦСКА обратно в Санкт‑Петербург»

Теги ЦСКА Зенит Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко подвел итоги серии за 3-е место Лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (4-1).

«Серия в целом была очень упорная. Практически каждая игра завершалась с разницей в 2-3 очка. Так что нельзя говорить, что это легкая серия для ЦСКА или что «Зенит» не сражался. Абсолютно равные команды были на паркете.

И в пятом матче как раз была очень упорная борьба. Я, честно говоря, думал что «Зенит» перевезет эту серию обратно в Санкт‑Петербург», – заявил Кириленко.

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