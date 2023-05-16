Сергей Кущенко: «Лига ВТБ может сократить серию за третье место»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о том, что руководство турнира обсудит возможное сокращение серии за 3-е место.

В нынешнем сезоне в противостоянии за бронзовые награды ЦСКА победил «Зенит» в пяти матчах.

«Это была самая зрелищная серия за третье место в истории Единой лиги ВТБ. Был драматизм, был баскетбол высочайшего качества – эти команды показали баскетбол достойный финала, а не матча за бронзу. Тем не менее уже есть предложения серию за третье место сократить. Обсуждаться это будет 24 мая на совете Единой лиги», – сказал Кущенко.

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1 комментарий

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malinin
А лучше убрать.

Серия за 3 место не нужна.
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