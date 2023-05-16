«Спасибо за сезон!» ЦСКА обратился к болельщикам

ЦСКА опубликовал заявление по поводу окончания сезона-2022/23, в котором команда завоевала бронзовые медали лиги ВТБ.

«Мы вместе прожили еще один баскетбольный год. И пусть не достигли той цели, которая стала привычной для всех, мы завершили его на победной ноте, в присутствии своих болельщиков. Нам есть, что вспомнить, есть, что добавить в альманах клуба со столетней историей. Этот сезон принес рекорды и индивидуальные награды, порадовал множеством ярких матчей и отдельных моментов, подарил полный спектр эмоций.

Да, в итоге выиграны лишь бронзовые медали. Но награда за пройденный путь получилась гораздо более важной. У нас было потрясающее единение команды и болельщиков, мы увидели невероятную поддержку на выездных матчах, заполненный, шумный «Мегаспорт» на домашних поединках, настоящее сопереживание, содействие, обратную связь. Мы, правда, прошли через испытания вместе! Будем скучать по каждому и готовиться к новой встрече!

ЦСКА всегда будет первым!

Искренне Ваши,

игроки, тренеры, сотрудники ПБК ЦСКА», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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