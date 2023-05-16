Ян Веселы планирует сыграть в «Финале четырех» Евролиги

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Барселона Ян Веселы Баскетбол

Ожидается, что центровой «Барселоны» Ян Веселы сможет принять участие в предстоящем «Финале четырех» Евролиги в Каунасе.

Веселы получил травму в минувшую пятницу во время матча чемпионата Испании против «Обрадойро» (94:77). Центровой не доиграл матч из-за острой боли в пояснице.

Веселы во вторник принял участие в тренировке «Барселоны» и отправится в Литву вместе с остальной командой.

«Финал четырех» Евролиги пройдет 19-21 мая. В полуфинале «Барселона» встретится с «Реалом», «Олимпиакос» сыграет с «Монако».

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