Ян Веселы планирует сыграть в «Финале четырех» Евролиги
Ожидается, что центровой «Барселоны» Ян Веселы сможет принять участие в предстоящем «Финале четырех» Евролиги в Каунасе.
Веселы получил травму в минувшую пятницу во время матча чемпионата Испании против «Обрадойро» (94:77). Центровой не доиграл матч из-за острой боли в пояснице.
Веселы во вторник принял участие в тренировке «Барселоны» и отправится в Литву вместе с остальной командой.
«Финал четырех» Евролиги пройдет 19-21 мая. В полуфинале «Барселона» встретится с «Реалом», «Олимпиакос» сыграет с «Монако».
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