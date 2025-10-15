30 очков Джамала Мюррэя принесли «Денверу» победу над «Чикаго»

Джамал Мюррэй стал самым результативным в игре с «Буллз».

В активе разыгрывающего «Наггетс» 30 очков, 2 подбора и 2 передачи за 27 минут на площадке. Мюррэй реализовал 9 из 18 бросков с игры, 2 из 8 из-за дуги и 10 из 10 с линии.

Центровой Никола Йокич был близок к трипл-даблу за 23 минуты. На его счету 18 очков (7 из 10 с игры, 4 из 4 с линии), 8 подборов и 8 передач.

Со стороны соперника Джош Гидди набрал 25 очков, 9 подборов и 6 передач, а Матас Бузелис – 20 очков и 5 блок-шотов.

«Денвер» победил со счетом 124:117.