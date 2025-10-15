28+6+5 Стефа Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Портленд»
Стеф Карри стал самым результативным в игре с «Блэйзерс».
На счету разыгрывающего «Голден Стэйт» 28 очков, 6 подборов и 5 передач на 5 потерь за 27 минут на площадке.
Карри реализовал 6 из 15 бросков с игры, 4 из 11 из-за дуги и 12 из 13 штрафных.
В нападении его поддержал центровой Квинтен Пост, набравший 16 очков (5 из 11 с игры, 3 из 9 из-за дуги) и 5 подборов за 20 минут со скамейки.
«Уорриорз» взяли верх со счетом 118:111.
