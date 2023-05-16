Количество болельщиков «Олимпиакоса» на «Финале четырех» в Каунасе может увеличиться до 5000

Количество болельщиков « », которые приедут на «Финал четырех» в Каунас, может увеличиться до 5 000.

Ожидалось, что в Литву прибудут около 4 000 болельщиков греческого клуба. Однако это число может существенно увеличиться после того, как « » и «Монако» вернули часть своих билетов. Только « » сохранила все выделенные билеты.

Большинство болельщиков «Олимпиакоса» остановятся в Вильнюсе из-за нехватки жилья в Каунасе.

«Финал четырех» пройдет 19-21 мая. В полуфинале «Олимпиакос» сыграет с « », «Реал» – с «Барселоной».

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