Количество болельщиков «Олимпиакоса» на «Финале четырех» в Каунасе может увеличиться до 5000

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Реал болельщики Монако Баскетбол

Количество болельщиков «Олимпиакоса», которые приедут на «Финал четырех» в Каунас, может увеличиться до 5 000.

Ожидалось, что в Литву прибудут около 4 000 болельщиков греческого клуба. Однако это число может существенно увеличиться после того, как «Реал» и «Монако» вернули часть своих билетов. Только «Барселона» сохранила все выделенные билеты.

Большинство болельщиков «Олимпиакоса» остановятся в Вильнюсе из-за нехватки жилья в Каунасе.

«Финал четырех» Евролиги пройдет 19-21 мая. В полуфинале «Олимпиакос» сыграет с «Монако», «Реал» – с «Барселоной».

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