Количество болельщиков «Олимпиакоса» на «Финале четырех» в Каунасе может увеличиться до 5000
Количество болельщиков «Олимпиакоса», которые приедут на «Финал четырех» в Каунас, может увеличиться до 5 000.
Ожидалось, что в Литву прибудут около 4 000 болельщиков греческого клуба. Однако это число может существенно увеличиться после того, как «Реал» и «Монако» вернули часть своих билетов. Только «Барселона» сохранила все выделенные билеты.
Большинство болельщиков «Олимпиакоса» остановятся в Вильнюсе из-за нехватки жилья в Каунасе.
«Финал четырех» Евролиги пройдет 19-21 мая. В полуфинале «Олимпиакос» сыграет с «Монако», «Реал» – с «Барселоной».
«Лейкерс» – «Денвер» в финале Запада: Дэвис против Йокича, защита против атаки, 38 лет Леброна против высокогорья
Комментарии