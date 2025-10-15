Джеремайя Фирс набрал 20 очков за 22 минуты в проигранном матче с «Хьюстоном»

Джеремайя Фирс был самым результативным в своей команде в предсезонном матче.

7-й номер драфта-2025 набрал 20 очков за 22 минуты, но смазал трехочковый на победу перед финальной сиреной. Фирс реализовал 8 из 15 бросков с игры, 2 из 6 из-за дуги и 2 из 2 с линии. На его счету также 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.