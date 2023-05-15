Никола Миротич о Ясикявичюсе: «Он стал спокойнее, но при этом не потерял себя»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Никола Миротич Баскетбол

Форвард «Барселоны» Никола Миротич высоко отозвался о главном тренере команды Шарунасе Ясикявичюсе.

«Шарас – очень требовательный тренер, и он должен оставаться таким. Но, как тренер, вы также должны чувствовать моменты, в которые стоит взять ситуацию под контроль, поговорить с командой и успокоить ее. В этом году ему это удается гораздо лучше. Кроме того, он гораздо лучше общается с игроками, что очень важно.

Он стал спокойнее, но при этом не потерял себя. Теперь пришло время завершить важную работу, и я уверен, что он сделает ее наилучшим образом, чтобы закончить этот сезон на высокой ноте», – заявил форвард.

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