Джаред Батлер набрал 35 очков, 7 подборов и 9 передач в матче с «Лейкерс»

Джаред Батлер принес «Санз» победу над «Лейкерс».

В активе защитника 35 очков, 7 подборов и 9 передач при 14 точных из 26 попыток с игры, 5 из 10 из-за дуги и 2 из 6 с линии.

Защитник Джордан Гудвин набрал 24 очка, 4 подбора и 6 передач.

10-й номер драфта-2025 Хаман Малуач добавил 17 очков (8 из 10 с игры, 1 из 1 из-за дуги), 8 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота.

«Финикс» справился с «Лейкерс» со счетом 113:104.