Джейсон Кидд продлил контракт с «Далласом»

«Мэверикс» подписали новое соглашение со своим главным тренером.

Клуб продлил сотрудничество с Джейсоном Киддом. 52-летний специалист возглавлял команду в 328 матчах регулярных чемпионатов НБА и идет с показателем 179-149.

Этим летом тренер являлся объектом значительного интереса со стороны «Никс», на фоне чего впервые прошла информация об очередном продлении его соглашения с нынешним клубом.

Длительность нового «многолетнего» контракта не разглашается.