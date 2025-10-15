Джейсон Кидд продлил контракт с «Далласом»
«Мэверикс» подписали новое соглашение со своим главным тренером.
Клуб продлил сотрудничество с Джейсоном Киддом. 52-летний специалист возглавлял команду в 328 матчах регулярных чемпионатов НБА и идет с показателем 179-149.
Этим летом тренер являлся объектом значительного интереса со стороны «Никс», на фоне чего впервые прошла информация об очередном продлении его соглашения с нынешним клубом.
Длительность нового «многолетнего» контракта не разглашается.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2359 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Далласа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости