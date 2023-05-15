Алек Питерс о том, что ESPN покажет Евролигу: «Если СМИ привлекут к этому внимание, то любовь к европейскому баскетболу станет массовой»

Форвард « » положительно отреагировал на заключение соглашения между и ESPN.

Ранее в этом месяце стало известно, что ESPN покажет американской аудитории остаток сезона-2022/23 и весь следующий сезон-2023/24 Евролиги.

«В США открыто множество возможностей для Евролиги.

Матчи проходят в то время в Штатах, когда по телевизору больше ничего не показывают. Если сотрудники СМИ, которые являются глазами и ушами любителей баскетбола в США, будут говорить об этом, то любовь к европейскому баскетболу станет массовой.

Это открывает возможности для азартных игр, которые способствуют росту популярности спорта. Дайте людям в США возможность делать ставки, и они будут смотреть матчи Евролиги. Поставьте любой продукт перед американской аудиторией и смотрите, как он распространяется как лесной пожар.

Мы дали права на трансляции столь узнаваемой платформе, как ESPN, а она есть дома вообще у всех. Никому не нужно оформлять отдельную подписку и платить деньги.

Вы просто говорите им: «Эй, Евролига на ESPN 3. Вы можете посмотреть ее в то время дня, когда по телевизору нет спортивных передач, когда больше нечего смотреть», – заявил Питерс.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх