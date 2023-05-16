Владимир Гомельский о победе ЦСКА в серии с «Зенитом»: «Это хорошее окончание сезона»

Теги ЦСКА Зенит Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился впечатлениями от серии за 3-е место Лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (4-1).

«Это была напряженная серия, в которой было несколько очень красивых игр. Пятая, решающая игра не могла быть по определению красивой. Однако обе команды показали класс и характер. «Зенит» сумел сократить разницу в счете, а потом выйти вперед, проявляя свои лучшие качества.

ЦСКА Райковича после многочисленных экспериментов с составом смог подобрать наиболее подходящий. Не хочу сказать, что именно эта пятерка - герои, за медали боролась вся команда.

Стоит ли с этим поздравить ЦСКА? Не знаю, как‑то один великий тренер мне сказал: «В спорте есть только одно место – первое, а все остальные – последние». Но всех болельщиков ЦСКА, тренерский штаб и команду я поздравляю – это хорошее окончание сезона на мажорной ноте», – заявил Гомельский.

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