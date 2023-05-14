Эдриан Воджнаровски: «Джа Морэнту грозит длительная дисквалификация в начале следующего сезона»

Теги дисквалификации Мемфис НБА Адам Сильвер Эдриан Воджнаровски Джа Морэнт Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может получить длительную дисквалификацию за второе видео с пистолетом.

«Джа Морэнт столкнулся с вполне реальной возможностью длительной дисквалификации в начале следующего сезона после второго инцидента с оружием за два месяца.

Адам Сильвер находится под большим давлением со стороны других команд лиги, которые считают, что эта ситуация отражается не только на «Гризлис», но и на них. Лига проводит расследование, чтобы выяснить подлинность видео. Если выяснится, что это настоящее оружие в руках Джа Морэнта, высока вероятность, что ему грозит серьезная дисквалификация», – сказал Воджнаровски.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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9 комментариев

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Mon Tag
Ответ DuncanTim1921
Чуть больше недели назад тут один человек рьяно защищал Моранта. Мужик, где ты сейчас?))
он тебе минус поставил, кажется
+7
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+7
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DuncanTim1921
Чуть больше недели назад тут один человек рьяно защищал Моранта.
Мужик, где ты сейчас?))
+5
-1
+4
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Алексей Дольский
А потом будет сидеть в раздевалке и ныть что у него нет сил и он эмоционально вымотан. *удила...
+3
0
+3
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CaptainFootballiste
Джа как будто не понимает, что он главная молодая звезда и надежда многомиллиардной корпорации под названием НБА. Люди жизнь кладут, чтобы тула попасть, отказывают себе во всем. Билеты и мерч тоже не по 5 руб стоят. Такими выходами он показывает, что ему просто плевать на свою репутацию, на лигу и на болельщиков. И ладно бы в первый раз. И вообще это все так долго муссируется только из-за таланта этого игрока. Никто его не хочет терять, ни франшиза Гриззлис, ни лига, ни спортивные бренды. Того же Джошуп Примо из Сан-Антонио или Бриджеса из Хорнетс сразу списали в утиль. Я думаю если и в этой ситуации "отскочит", то это точно в последний раз. В НФЛ бы его быстро "на место поставили", к слову. Там злые белые республиканские СЕО не шутят, от слова совсем. А тут чего-то в НБА заигрались с демократией, BLM, ЛГБТ и прочими движениями.
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Антон
Какой идиот, просто в голове не укладывается.
+1
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Sonder
как они расследуют, настоящий ли ствол? Попросят по-честному ответить?
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Алексааандр
будем надеятся, что на год отстранят его, но вряд-ли, денег лига хочет больше
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Вялый Харден
Ответ Sonder
как они расследуют, настоящий ли ствол? Попросят по-честному ответить?
скажет что была зажигалка - перестанет быть тру гангстой
скажет что настоящий - получит очередной поджопник от лиги
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Marbury_3
Ответ Антон
Какой идиот, просто в голове не укладывается.
Бабло есть - ума не надо(
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