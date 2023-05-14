Эдриан Воджнаровски: «Джа Морэнту грозит длительная дисквалификация в начале следующего сезона»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может получить длительную дисквалификацию за второе видео с пистолетом.
«Джа Морэнт столкнулся с вполне реальной возможностью длительной дисквалификации в начале следующего сезона после второго инцидента с оружием за два месяца.
Адам Сильвер находится под большим давлением со стороны других команд лиги, которые считают, что эта ситуация отражается не только на «Гризлис», но и на них. Лига проводит расследование, чтобы выяснить подлинность видео. Если выяснится, что это настоящее оружие в руках Джа Морэнта, высока вероятность, что ему грозит серьезная дисквалификация», – сказал Воджнаровски.
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Мужик, где ты сейчас?))
скажет что настоящий - получит очередной поджопник от лиги