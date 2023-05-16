Звездный форвард « » предупредил одноклубников перед стартом финальной серии Западной конференции против « ».

«Насколько бы сложным не казался нам второй уровень, на третьем будет еще сложнее.

Не хочу этим сказать ничего плохого о «Голден Стэйт», уж мне ли не знать, как тяжело играть против этой команды. Но по мере продвижения вперед становится сложнее, так что третий уровень – это серьезный вызов.

Обе команды находятся в шаге от осуществления задуманного еще в начале сезона, в шаге от борьбы почетный трофей Лэрри О’Брайена. Так что ситуация становится еще более сложной», – заявил Джеймс.

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