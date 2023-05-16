Леброн Джеймс о противостоянии с «Денвером»: «Эта серия будет еще сложнее, чем предыдущая»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс предупредил одноклубников перед стартом финальной серии Западной конференции против «Денвера».
«Насколько бы сложным не казался нам второй уровень, на третьем будет еще сложнее.
Не хочу этим сказать ничего плохого о «Голден Стэйт», уж мне ли не знать, как тяжело играть против этой команды. Но по мере продвижения вперед становится сложнее, так что третий уровень – это серьезный вызов.
Обе команды находятся в шаге от осуществления задуманного еще в начале сезона, в шаге от борьбы почетный трофей Лэрри О’Брайена. Так что ситуация становится еще более сложной», – заявил Джеймс.
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Очень надеюсь, что эта серия приятно удивит. Пусть игроки сыграют без травм. Пусть победит сильнейший.