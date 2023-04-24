Энтони Эдвардс пятый раз в карьере набрал 30+ очков в матче плей-офф в возрасте до 22 лет. Больше лишь у Леброна

Звездный защитник «Миннесоты» (21 год и 262 дня) отметился 34 очками в четвертом матче серии первого раунда с « » (114:108 ОТ, 1-3).

Таким образом, баскетболист пятый раз в карьере набрал 30+ очков до достижения 22-летнего возраста и обошел легенду «Лейкерс» (4) по этому показателю, заняв вторую строчку в истории. Примечательно, что Эдвардсу для этого потребовалось провести лишь 10 матчей.

(« ») восемь раз удалось набрать 30 и более очков в матче плей-офф до достижения возраста 22-х лет.

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