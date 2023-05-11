Сергей Кущенко: «Зенит» начал третий матч по-хозяйски, но ЦСКА сумел проявить характер»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ЦСКА победил « » в 3-м матче серии за 3-е место плей-офф (71:60, 2-1) за счет характера и непреодолимой защиты.

«Сценарий матчей в Питере повторяет московскую пару игр, как мне кажется. «Зенит» начал третий матч по-хозяйски, но сумел проявить характер. Во второй половине матча защита армейцев стала непреодолимой для хозяев.

В таких долгих сериях появляются игроки, которые способны проявить себя. Сегодня Мур выдал небывалый отрезок, когда у него залетало все.

Думаю, следующая игра должна быть более жесткой со стороны «Зенита». Хотя вновь отмечу, что защита в этой серии играет ключевую роль», – сказал Сергей Кущенко.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?