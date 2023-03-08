Сергей Кущенко: «Не стал бы сейчас делать прогноз о победителе нынешнего сезона Единой лиги»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко УНИКС Зенит видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в очередном выпуске тележурнала «Вид сверху» поделился ожиданиями от чемпионской гонки.

«Не стал бы сейчас делать прогноз о победителе нынешнего сезона Единой лиги. Да, ЦСКА досрочно выиграл регулярку, но в плей-офф все начнется заново.

Мы видим, что УНИКС после Матча звезд немного забуксовал, и у «Зенита» есть сложности, но тренеры команд настраивают командные взаимодействия. Борьба будет не только между казанцами и москвичами — сине-бело-голубые могут найти свой чемпионский баскетбол и тоже ввязаться в битву за титул», – сказал Сергей Кущенко.

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