Сергей Кущенко: «Не стал бы сейчас делать прогноз о победителе нынешнего сезона Единой лиги»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в очередном выпуске тележурнала «Вид сверху» поделился ожиданиями от чемпионской гонки.

«Не стал бы сейчас делать прогноз о победителе нынешнего сезона Единой лиги. Да, досрочно выиграл регулярку, но в плей-офф все начнется заново.

Мы видим, что после Матча звезд немного забуксовал, и у « » есть сложности, но тренеры команд настраивают командные взаимодействия. Борьба будет не только между казанцами и москвичами — сине-бело-голубые могут найти свой чемпионский баскетбол и тоже ввязаться в битву за титул», – сказал Сергей Кущенко.

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