Сергей Кущенко: «Видно, что «Зенит» конкретно готовился к ЦСКА»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что тренерская идея «Зенита» сработала и петербургский клуб нанес московскому ЦСКА первое поражение в сезоне (90:86).

«Матчи между ЦСКА и «Зенитом» – это настоящее украшение нашей лиги, что в прошлом сезоне, что в нынешнем.

Видно, что «Зенит» конкретно готовился к ЦСКА. Мне кажется, что сработала тренерская идея «Зенита», они отказались от некоторых игроков и взяли новых, чтобы играть в дальнейшем против ЦСКА. ЦСКА показал свой уровень, но «Зенит» здорово защищался. Матч получился красивейшим.

Лига очень довольна качеством баскетбола в обеих группах второго этапа чемпионата. Что ни тур, то потрясающие матчи», – цитирует Кущенко ТАСС.

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1 комментарий

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Julia_Lawyer
"... они отказались от некоторых игроков и взяли новых, чтобы играть в дальнейшем против ЦСКА"(с). Матерь Божья, кто же его к спорту-то подпустил...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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