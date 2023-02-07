Сергей Кущенко: «Видно, что «Зенит» конкретно готовился к ЦСКА»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что тренерская идея «Зенита» сработала и петербургский клуб нанес московскому ЦСКА первое поражение в сезоне (90:86).

«Матчи между ЦСКА и « » – это настоящее украшение нашей лиги, что в прошлом сезоне, что в нынешнем.

Видно, что «Зенит» конкретно готовился к . Мне кажется, что сработала тренерская идея «Зенита», они отказались от некоторых игроков и взяли новых, чтобы играть в дальнейшем против ЦСКА. ЦСКА показал свой уровень, но «Зенит» здорово защищался. Матч получился красивейшим.

Лига очень довольна качеством баскетбола в обеих группах второго этапа чемпионата. Что ни тур, то потрясающие матчи», – цитирует Кущенко ТАСС.

3 матча – 3 клатча! Второй этап регулярки в Лиге ВТБ – лучшее, что было с российским баскетболом за последнее время