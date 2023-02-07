Сергей Кущенко: «Видно, что «Зенит» конкретно готовился к ЦСКА»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что тренерская идея «Зенита» сработала и петербургский клуб нанес московскому ЦСКА первое поражение в сезоне (90:86).
«Матчи между ЦСКА и «Зенитом» – это настоящее украшение нашей лиги, что в прошлом сезоне, что в нынешнем.
Видно, что «Зенит» конкретно готовился к ЦСКА. Мне кажется, что сработала тренерская идея «Зенита», они отказались от некоторых игроков и взяли новых, чтобы играть в дальнейшем против ЦСКА. ЦСКА показал свой уровень, но «Зенит» здорово защищался. Матч получился красивейшим.
Лига очень довольна качеством баскетбола в обеих группах второго этапа чемпионата. Что ни тур, то потрясающие матчи», – цитирует Кущенко ТАСС.
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