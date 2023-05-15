«Бакс» видят в Монти Уильямсе главного кандидата на пост нового тренера команды

Теги Детройт Милуоки Финикс Торонто НБА Монти Уильямс Баскетбол

«Милуоки» попытается подписать Монти Уильямса.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, бывший главный тренер «Финикса» «находится на первой строчке в списке кандидатов «Бакс» или около того». Организация была бы рада предложить специалисту работу, если он готов к ней приступить, ведь после увольнения «Монти сконцентрировался на семье».

Также в услугах Уильямса заинтересованы «Детройт» и «Торонто».

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6 комментариев

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Мурзин Ринат
Бакс нужен Вогель, вот прям идеально вписывается , а Монти пусть идет тренировать молодых и неопытных
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cruyff14@bk.ru
Неееет!
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Djoyin
Строго на север, как неформал
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pele_kan
ну это похороны для Бакс как по мне. У Бада хотя бы была своя стратегия и он ее придерживался, лол. Пусть и не всегда она работала в ПО. А тут никакой тренерской мысли, этакий Док на минималках.
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cruyff14@bk.ru
Ответ Мурзин Ринат
Бакс нужен Вогель, вот прям идеально вписывается , а Монти пусть идет тренировать молодых и неопытных
100%
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