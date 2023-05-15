«Бакс» видят в Монти Уильямсе главного кандидата на пост нового тренера команды
«Милуоки» попытается подписать Монти Уильямса.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, бывший главный тренер «Финикса» «находится на первой строчке в списке кандидатов «Бакс» или около того». Организация была бы рада предложить специалисту работу, если он готов к ней приступить, ведь после увольнения «Монти сконцентрировался на семье».
Также в услугах Уильямса заинтересованы «Детройт» и «Торонто».
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