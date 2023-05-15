«Бакс» видят в Монти Уильямсе главного кандидата на пост нового тренера команды

« » попытается подписать .

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, бывший главный тренер « » «находится на первой строчке в списке кандидатов «Бакс» или около того». Организация была бы рада предложить специалисту работу, если он готов к ней приступить, ведь после увольнения «Монти сконцентрировался на семье».

Также в услугах Уильямса заинтересованы « » и « ».

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