«Милуоки» проведет собеседование с ассистентом «Финикса» Кевином Янгом

Теги Милуоки Финикс Торонто НБА Майк Буденхольцер Монти Уильямс Баскетбол

«Милуоки» получил разрешение на проведение собеседования с ассистентом «Финикса» Кевином Янгом.

Янг является кандидатом на замену уволенному главному тренеру «Санз» Монти Уильямсу. Специалист также входит в расширенный список «Торонто».

Стоит отметить, что «Бакс» рассматривают вариант с приглашением Монти Уильямса, если он продолжить тренировать.

«Милуоки» после вылета в первом раунде отправил в отставку Майка Буденхольцера.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

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1 комментарий

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Телохранитель Джеймса Уорти
Так, в Бакс грядут изменения: вместо прыжков через козла на тренировках теперь будет челночный бег?
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