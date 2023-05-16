«Милуоки» получил разрешение на проведение собеседования с ассистентом « » Кевином Янгом.

Янг является кандидатом на замену уволенному главному тренеру «Санз» . Специалист также входит в расширенный список « ».

Стоит отметить, что «Бакс» рассматривают вариант с приглашением Монти Уильямса, если он продолжить тренировать.

« » после вылета в первом раунде отправил в отставку .

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой