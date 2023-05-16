«Милуоки» проведет собеседование с ассистентом «Финикса» Кевином Янгом
«Милуоки» получил разрешение на проведение собеседования с ассистентом «Финикса» Кевином Янгом.
Янг является кандидатом на замену уволенному главному тренеру «Санз» Монти Уильямсу. Специалист также входит в расширенный список «Торонто».
Стоит отметить, что «Бакс» рассматривают вариант с приглашением Монти Уильямса, если он продолжить тренировать.
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