Управленец одного из клубов НБА рассказал о готовности выбрать под 1-м номером на драфте и выписать ему максимальный контракт даже в случае травмы.

«Человек из клубного офиса сказал мне сегодня во время драфт-комбайна, что если Вембаньяма получил бы перед драфтом травму в стиле Эмбиида, которая оставила бы его вне игры на несколько сезонов, любая команда не только бы выбрала его под первым пиком, но и готова была бы выписать максимальный второй контракт, не видев его в деле», – информирует обозреватель Шон Хайкин.

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