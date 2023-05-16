Управленец заявил о готовности выбрать Вембаньяму под 1-м номером и дать ему максималку даже в случае травмы
Управленец одного из клубов НБА рассказал о готовности выбрать Виктора Вембаньяму под 1-м номером на драфте и выписать ему максимальный контракт даже в случае травмы.
«Человек из клубного офиса сказал мне сегодня во время драфт-комбайна, что если Вембаньяма получил бы перед драфтом травму в стиле Эмбиида, которая оставила бы его вне игры на несколько сезонов, любая команда не только бы выбрала его под первым пиком, но и готова была бы выписать максимальный второй контракт, не видев его в деле», – информирует обозреватель Шон Хайкин.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустил несколько сезонов из-за травмы стопы, но затем пришел к тому, что стал MVP НБА.
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ЗЫ: отсылка к "Air: Большой прыжок (2023)".