Управленец заявил о готовности выбрать Вембаньяму под 1-м номером и дать ему максималку даже в случае травмы

Теги НБА драфт НБА Метрополитан Джоэл Эмбиид Виктор Вембаньяма Баскетбол

Управленец одного из клубов НБА рассказал о готовности выбрать Виктора Вембаньяму под 1-м номером на драфте и выписать ему максимальный контракт даже в случае травмы.

«Человек из клубного офиса сказал мне сегодня во время драфт-комбайна, что если Вембаньяма получил бы перед драфтом травму в стиле Эмбиида, которая оставила бы его вне игры на несколько сезонов, любая команда не только бы выбрала его под первым пиком, но и готова была бы выписать максимальный второй контракт, не видев его в деле», – информирует обозреватель Шон Хайкин. 

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустил несколько сезонов из-за травмы стопы, но затем пришел к тому, что стал MVP НБА.

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5 комментариев

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Sonder
Эх, Витя, не подведи. Таких ожиданий от игрока я давно не видел
+14
0
+14
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Доктор Гонза
Дать максимальный второй контракт не видев в деле возможно только если Витя пропустит из-за травм 4 сезона. Это как-то уж совсем перебор.
+8
-1
+7
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Владимир Алексеев
интересно, какие слова говорят маме Вембаньямы менеджеры по продажам из Найка и т.д. Я так понимаю, сами предлагают стать владельцем Найка.

ЗЫ: отсылка к "Air: Большой прыжок (2023)".
+5
0
+5
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SHawk
Ответ Sonder
Эх, Витя, не подведи. Таких ожиданий от игрока я давно не видел
Мне почему-то вспоминаются Зайон, Энтони Дэвис, Что их прям ждали как супер пупер игрков
+3
0
+3
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Forza
Если Витька попадёт в какую нибудь приличную команду интересно будет посмотреть кэффы на то, что он MVP возьмёт в первый же год
+1
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