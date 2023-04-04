Управленец клуба Западной конференции: «Жалею, что мы не сливали каждый матч ради Виктора Вембаньямы»
По словам управленца клуба Западной конференции, он считает, что руководством была выбрана неправильная стратегия на сезон.
Менеджер считает, что команде стоило посвятить чемпионат борьбе за французского «большого» Виктора Вембаньяму.
«Если честно, я бы предпочел, чтобы мы не выигрывали так много матчей в этом сезоне.
Жалею, что мы не сливали каждый матч ради Виктора Вембаньямы», – заявил анонимный менеджер.
«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды
а портледу ..убери лиларда с паркета в начале сезона ,то они и десяток матчей не выиграли бы))
Но тогда бы мы не узнали, что оказывается он заслуживает места 1 символической сборной )))))