Управленец клуба Западной конференции: «Жалею, что мы не сливали каждый матч ради Виктора Вембаньямы»

Теги НБА чемпионат Франции драфт НБА Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

По словам управленца клуба Западной конференции, он считает, что руководством была выбрана неправильная стратегия на сезон.

Менеджер считает, что команде стоило посвятить чемпионат борьбе за французского «большого» Виктора Вембаньяму.

«Если честно, я бы предпочел, чтобы мы не выигрывали так много матчей в этом сезоне.

Жалею, что мы не сливали каждый матч ради Виктора Вембаньямы», – заявил анонимный менеджер.

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10 комментариев

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Super Objectively
Ответ Сергей Орлов
явно из Юты человек)
У юты хороший молодой состав )) в тройку худших команд лиги они явно попали бы ...кого бы ты не убирал с паркета )))
а портледу ..убери лиларда с паркета в начале сезона ,то они и десяток матчей не выиграли бы))
Но тогда бы мы не узнали, что оказывается он заслуживает места 1 символической сборной )))))
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Birdman NBA
Ответ Олег Обручев
Это Даллас, очевидно же
Ну если начал следить за НБА только последний месяц, то да очевидно
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Nightyork97
Это Портленд. Юте большой не нужен, там Марканнен и Кеслер.
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LechK1nG
То есть, анонимный менеджер, этим заявлением подтверждает то, что Даллас очень много матчей намеренно слил в этом сезоне?!
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Сергей Орлов
Ответ Super Objectively
Портленд ,это вы ?
явно из Юты человек)
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Олег Обручев
Это Даллас, очевидно же
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Xell
Пелинка)
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ST-L
Ответ Super Objectively
Портленд ,это вы ?
может все таки Кьюбан?
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lugovoy.sanya
Прести, мы тебя узнали))
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Super Objectively
Портленд ,это вы ?
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