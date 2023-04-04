По словам управленца клуба Западной конференции, он считает, что руководством была выбрана неправильная стратегия на сезон.

Менеджер считает, что команде стоило посвятить чемпионат борьбе за французского «большого» .

«Если честно, я бы предпочел, чтобы мы не выигрывали так много матчей в этом сезоне.

Жалею, что мы не сливали каждый матч ради Виктора Вембаньямы», – заявил анонимный менеджер.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды