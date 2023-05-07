Венсан Колле: «Вембаньяма научился гораздо лучше взаимодействовать с партнерами по команде на площадке»

Теги Венсан Колле НБА чемпионат Франции драфт НБА Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный тренер французского «Метрополитана» Венсан Колле отметил основной момент, в котором удалось спрогрессировать главному претенденту на выбор под первым номером на драфте 2023 Виктору Вембаньяме.

«Виктор очень зрелый для своего возраста, сосредоточен на своих целях. Мы пытались становиться лучше весь год, это полезно и для команды, и для него. В последнее время Виктор демонстрирует реальный прогресс, становясь частью коллектива на паркете. Это не обязательно видно по статистике, но сейчас он гораздо лучше взаимодействует с товарищами по команде», – заявил Колле.

Вембаньяма лидирует в чемпионате Франции по очкам (21,5), подборам (10,1) и блок-шотам (3,1).

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1 комментарий

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Леонид Леонид
Чего он его нахваливает? И так первым номером уйдёт.)
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