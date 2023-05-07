Венсан Колле: «Вембаньяма научился гораздо лучше взаимодействовать с партнерами по команде на площадке»

Главный тренер французского « » Венсан Колле отметил основной момент, в котором удалось спрогрессировать главному претенденту на выбор под первым номером на драфте 2023 .

«Виктор очень зрелый для своего возраста, сосредоточен на своих целях. Мы пытались становиться лучше весь год, это полезно и для команды, и для него. В последнее время Виктор демонстрирует реальный прогресс, становясь частью коллектива на паркете. Это не обязательно видно по статистике, но сейчас он гораздо лучше взаимодействует с товарищами по команде», – заявил Колле.

Вембаньяма лидирует в чемпионате Франции по очкам (21,5), подборам (10,1) и блок-шотам (3,1).

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