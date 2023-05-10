Виктор Вембаньяма не примет участия в драфт-комбайне НБА

Центровой « » не примет участия в драфт-комбайне НБА, который состоится с 15 по 21 мая в Чикаго.

Лига во вторник представила список из 78 молодых игроков, которые посетят комбайн. Вембаньяма не сможет посетить мероприятие из-за занятости в клубе, который продолжает борьбу в чемпионате Франции.

Большинство других претендентов на выбор в первых номерах драфта-2023 приедут на комбайн. Среди них , братья Амен и Аусар Томпсоны, Брэндон Миллер, Джерес Уокер и Кэм Уитмор.

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