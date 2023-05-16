Динос Митоглу рассчитывает на сокращение дисквалификации за допинг. Игрок интересен «Панатинаикосу»

Греческий форвард Динос Митоглу решил обратиться в Спортивный арбитраж в Лозанне, чтобы сократить срок своей 32-месячной дисквалификации за употребление запрещенного препарата метандиенон.

После расторжения контракта с «Миланом» на фоне официального объявления об отстранении 26-летний Митоглу тренируется индивидуально в Салониках, ожидая развития своего дела.

Согласно источникам, решение суда может привести к сокращению срока отстранения Митоглу на 8-12 месяцев. В таком случае Динос может вернуться на площадку уже в марте 2024 года, при худшем сценарии.

Если срок будет сокращен до 20 месяцев, Митоглу может вернуться в баскетбол с ноября 2023 года.

Сообщается, что в Греции подписать Митоглу готов « ».

Последний раз Митоглу выходил на площадку 10 марта 2022 года в матче против «Реала». В сезоне-21/22 , выступая за «Милан», форвард набирал в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора.

Aферист собрал 7 млн долларов на несуществующий бизнес со Стефом Карри. Как вообще на это купились?