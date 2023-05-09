Эргин Атаман о «Панатинаикосе»: «С вероятностью 90 процентов возьму на себя эту миссию»

Главный тренер « » подтвердил, что встречался с руководством греческого « », которым он намерен руководить со следующего сезона.

«У меня состоялась встреча с президентом «Панатинаикоса», это была наша первая встреча. В принципе, мы договорились по многим вопросам. Сейчас я все еще тренер «Анадолу Эфеса», и в турецкой лиге продолжается борьба. Когда эта борьба закончится, мы снова встретимся с президентом «Пао», но с вероятностью 90 процентов я возьму на себя эту миссию.

Если это произойдет, будет интересно впервые поработать в греческом клубе и в одном из крупнейших клубов Европы. Возможно, мне нужны эти эмоции», – сказал Атаман.