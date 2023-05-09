Эргин Атаман о «Панатинаикосе»: «С вероятностью 90 процентов возьму на себя эту миссию»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Панатинаикос чемпионат Греции чемпионат Турции Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман подтвердил, что встречался с руководством греческого «Панатинаикоса», которым он намерен руководить со следующего сезона.

«У меня состоялась встреча с президентом «Панатинаикоса», это была наша первая встреча. В принципе, мы договорились по многим вопросам. Сейчас я все еще тренер «Анадолу Эфеса», и в турецкой лиге продолжается борьба. Когда эта борьба закончится, мы снова встретимся с президентом «Пао», но с вероятностью 90 процентов я возьму на себя эту миссию.

Если это произойдет, будет интересно впервые поработать в греческом клубе и в одном из крупнейших клубов Европы. Возможно, мне нужны эти эмоции», – сказал Атаман.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Пао и Атаман просто созданы друг для друга)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arturitto
Атаману не привыкать ездить домой на автобусе после проигранного гостевого матча.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий