Серия «Голден Стэйт» – «Лейкерс» стала самым просматриваемым полуфиналом конференции НБА за 27 лет
Серия «Голден Стэйт» – «Лейкерс» стала самым просматриваемым полуфиналом конференции НБА на американском телевидении за 27 лет.
Среднее количество просмотров на каналах ABC, ESPN и TNT достигло отметки 7,8 миллиона.
Действующие чемпионы НБА «Уорриорз» уступили «Лейкерс» Леброна Джеймса в шести матчах.
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Вечь рейтинг было бы интересно глянуть.
Финалы имели аудиторию то побольше наверняка.
Но похоже нам намекнули на финал ЛАЛ - Бостон, где аудитория может зашкалить т.к. подтекстов у такого финала на все 75 лиги )))))