Серия «Голден Стэйт» – «Лейкерс» стала самым просматриваемым полуфиналом конференции НБА на американском телевидении за 27 лет.

Среднее количество просмотров на каналах ABC, ESPN и TNT достигло отметки 7,8 миллиона.

Действующие чемпионы «Уорриорз» уступили «Лейкерс» Леброна Джеймса в шести матчах.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада