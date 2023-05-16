Серия «Голден Стэйт» – «Лейкерс» стала самым просматриваемым полуфиналом конференции НБА за 27 лет

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА телевидение болельщики НБА плей-офф Баскетбол

Серия «Голден Стэйт» – «Лейкерс» стала самым просматриваемым полуфиналом конференции НБА на американском телевидении за 27 лет.

Среднее количество просмотров на каналах ABC, ESPN и TNT достигло отметки 7,8 миллиона.

Действующие чемпионы НБА «Уорриорз» уступили «Лейкерс» Леброна Джеймса в шести матчах.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада

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6 комментариев

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M & M
Ответ Ольга Иванова
Оставшиеся матчи плей-офф не побьют этот показатель!
лал Бостон побьет
+10
-1
+9
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veredrim
"За 27 лет" - непонятно, какой рекордсмен. 27 лет назад это Буллз-Никс в 96? Или Мэджик Шака против аернувшегося МДжея в 95-м?
Вечь рейтинг было бы интересно глянуть.
+3
0
+3
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Givi Shotadze
Это речь о полуфинале.
Финалы имели аудиторию то побольше наверняка.
Но похоже нам намекнули на финал ЛАЛ - Бостон, где аудитория может зашкалить т.к. подтекстов у такого финала на все 75 лиги )))))
+3
-1
+2
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Klna Jislime
Ну серия Лал-Лак или Лал-Нетс со всеми теми 3 звездами, была бы не хуже
0
0
0
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