«Терпеть не могу, когда запасные говорят как стартовые игроки». Леброн Джеймс процитировал Дрейка в ответ Джамайклу Грину

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Джамайкл Грин Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил форварду «Голден Стэйт» Джамайклу Грину, который обвинил игроков «Лейкерс» в симуляции.

Джеймс опубликовал отрывок из песни рэпера Дрейка со словами «Терпеть не могу, когда запасные говорят как стартовые игроки».

Ранее Грин посмеялся над заявлением Леброна о том, что его команда никогда не симулирует. Грин опубликовал фотографию Джеймса с нарисованной кепкой. Слово «cap» («кепка») в сленге хип-хоп исполнителей означает «ложь».

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jerry40
Вроде писали, что он ушел из соцсетей на время ПО. Или он между сериями выныривает?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИКАНЬ
20-30 очков разницы симуляциями даже Станиславский не даст. Просто Лейкерс были больше и топтали краску, тьма контактов неизбежна. Прям флэшбэк пузыря.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Consistency
Я так понимаю, между сериями у ЛеБрона три задачи: максимально восстановить тело, максимально изучить соперника и подобрать максимально подходящую цитату из рэпа для ответки кому-то из побежденных в предыдущем раунде)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вялый Харден
терпеть не могу, когда запасные вещают с рыбалки, как игроки основы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИКАНЬ
Ответ jerry40
Вроде писали, что он ушел из соцсетей на время ПО. Или он между сериями выныривает?
Может это Дюранта аккаунт?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Керр наплакал на одну победу в 5 матче за счет судей , самим не смешно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TurboMen
Домашнее судейство есть и это объективный фактор, относится ли это в большей степени к ЛАЛ, или в равной степени для всех, но это факт.
Причем именно этот фактор делают ту разницу, что мы видим в ПО, когда очень сложно выигрывать в гостях и наоборот намного проще дома. Под вывеской ПО у судей есть хороший зазор между жёсткой игрой и фолом, который очень легко интерпретировать именно в ПО, когда для одних это жесткая игра, а для других фол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вялый Харден
Ответ ДИКАНЬ
20-30 очков разницы симуляциями даже Станиславский не даст. Просто Лейкерс были больше и топтали краску, тьма контактов неизбежна. Прям флэшбэк пузыря.
но мы будем писать, что подсуживают, свистят контакт, а гсу не свистят, а то что они львиную долю бросков делают с трехи - это не важно. Так же сложно догадаться, что два штрафных или 2+1 эффективнее, чем бросать шару через руки или с ведения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Damir Tailakov
Ответ ДИКАНЬ
20-30 очков разницы симуляциями даже Станиславский не даст. Просто Лейкерс были больше и топтали краску, тьма контактов неизбежна. Прям флэшбэк пузыря.
Просто мало кто понимает стиль игры в краске что такое вот и тупят на ровном месте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ jerry40
Вроде писали, что он ушел из соцсетей на время ПО. Или он между сериями выныривает?
Ну пока отдыхает и к следующей серии готовится почему бы не заткнуть рот всяким ролевикам (как в случае с Бруксом) и запасным
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Ответ jerry40
Вроде писали, что он ушел из соцсетей на время ПО. Или он между сериями выныривает?
Гена кого хочешь заставит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freddy Durst
Ответ jerry40
Вроде писали, что он ушел из соцсетей на время ПО. Или он между сериями выныривает?
всплывает....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lopek
Ответ jerry40
Вроде писали, что он ушел из соцсетей на время ПО. Или он между сериями выныривает?
Он вообще на спортсе сидит в тихую. Xell зовут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Damir Tailakov
Ответ Consistency
Я так понимаю, между сериями у ЛеБрона три задачи: максимально восстановить тело, максимально изучить соперника и подобрать максимально подходящую цитату из рэпа для ответки кому-то из побежденных в предыдущем раунде)))
И он справляется с эТими задачами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий