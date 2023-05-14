«Терпеть не могу, когда запасные говорят как стартовые игроки». Леброн Джеймс процитировал Дрейка в ответ Джамайклу Грину
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил форварду «Голден Стэйт» Джамайклу Грину, который обвинил игроков «Лейкерс» в симуляции.
Джеймс опубликовал отрывок из песни рэпера Дрейка со словами «Терпеть не могу, когда запасные говорят как стартовые игроки».
Ранее Грин посмеялся над заявлением Леброна о том, что его команда никогда не симулирует. Грин опубликовал фотографию Джеймса с нарисованной кепкой. Слово «cap» («кепка») в сленге хип-хоп исполнителей означает «ложь».
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
Причем именно этот фактор делают ту разницу, что мы видим в ПО, когда очень сложно выигрывать в гостях и наоборот намного проще дома. Под вывеской ПО у судей есть хороший зазор между жёсткой игрой и фолом, который очень легко интерпретировать именно в ПО, когда для одних это жесткая игра, а для других фол.