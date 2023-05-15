Джеймс Харден о будущем в «Сиксерс»: «Хочется бороться за победу»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден ответил на важные вопросы после поражения от «Бостона» (88:112, 3-4) в седьмом матче.

«Я пока даже не думал о будущем. Мне просто хочется иметь возможность бороться за победу.

Я очень сильно разочарован. Отношения с Доком Риверсом? У нас нормальные отношения.

Огромное разочарование. Многое хочется сказать, но сейчас очень горько», – заявил Харден.

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15 комментариев

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Filimon4ik
Тогда надо было набирать больше 9!!! очков.
+37
0
+37
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problemzz9
Ответ Первый глор Кливленда
Нормально отношусь к Бороде. Никогда его не хейтил, но блин, в вики напротив определения чокер должна быть его фотография. Просто эталон чокерства. К сожалению, годы в Хьюстоне и теперь в Филе это доказали.
лол он вытащил в одиночку можно сказать 2 игры серии и это будучи не 1 звездой, может и команда сама и главная звезда эмбид должны были хоть что то сделать,а?
+29
-4
+25
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Первый глор Кливленда
Ответ problemzz9
лол он вытащил в одиночку можно сказать 2 игры серии и это будучи не 1 звездой, может и команда сама и главная звезда эмбид должны были хоть что то сделать,а?
Должны были. Кто ж спорит. Но с такой игрой второй звезды ловить нечего. 2 игры вытащил, 3 провалил. Лолкай дальше
+20
-4
+16
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michaeli
Ну в отличие от MVP он вытащил для Филы 2 игры в этой серии (третью выиграл Макси с некоторой помощью от MVP). Эмбиид же сумел установить только рекордное падение результативности в сравнении с регуляркой
+7
0
+7
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headmaster
Понимаю, что легко хейтить после матча. Но всё же. Если хочешь бороться за победу, то в таких матчах нужно выдавать свой максимум
+6
0
+6
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Первый глор Кливленда
Нормально отношусь к Бороде. Никогда его не хейтил, но блин, в вики напротив определения чокер должна быть его фотография. Просто эталон чокерства. К сожалению, годы в Хьюстоне и теперь в Филе это доказали.
+8
-5
+3
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Skeleton64
Не очень понимаю, почему хейтят Бороду. При всей своей нестабильности Харден лично подарил Филе две победы в серии, брал на себя ответственность в решающий момент, как и положено суперзвезде.
+3
0
+3
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ты не прав
Ответ problemzz9
лол он вытащил в одиночку можно сказать 2 игры серии и это будучи не 1 звездой, может и команда сама и главная звезда эмбид должны были хоть что то сделать,а?
Харден один из лучших атакующих игроков в истории, топ5 игрок на позиции за все время, рекордсмен, мвп и просто талант поколения

И мы должны умиляться двум хорошим(даже отличным) играм? Ладно бы было две хорошие(даже отличные), парочка средних и одна провальная. Дак он 5 матчах показал настолько ужасный уровень, что игра Симмонса не кажется дном. У Хардена, за ласт три игры, 0 очков(мб два, лень гуглить намусорил ли очко при минус 30 сегодня) в четвертой четверти. Это позор и провал

И ладно бы, но в том году было тоже самое

Ну и глупо говорить, что одного австралийца за подобную игру сожрали все. От тренера и камерунца, до свиста фанатов
+5
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гилберт
Трипл сингл расстроился.
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Максим Макеев
сходи к психологу умоляю
то что настолько не хватает психики на важные игры это ненормально
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ivan petrov
А чего же не боролся?
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leon01
Ничего тебе не хочется и бороться не хочется и выкладываться не хочется и гайку не хочется, вот казино, стрипбар, и всё такое- это твоё мистер Борода. Профуканный талант
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