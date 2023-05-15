Защитник «Филадельфии» ответил на важные вопросы после поражения от «Бостона» (88:112, 3-4) в седьмом матче.

«Я пока даже не думал о будущем. Мне просто хочется иметь возможность бороться за победу.

Я очень сильно разочарован. Отношения с ? У нас нормальные отношения.

Огромное разочарование. Многое хочется сказать, но сейчас очень горько», – заявил Харден.

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх