Джеймс Харден о будущем в «Сиксерс»: «Хочется бороться за победу»
Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден ответил на важные вопросы после поражения от «Бостона» (88:112, 3-4) в седьмом матче.
«Я пока даже не думал о будущем. Мне просто хочется иметь возможность бороться за победу.
Я очень сильно разочарован. Отношения с Доком Риверсом? У нас нормальные отношения.
Огромное разочарование. Многое хочется сказать, но сейчас очень горько», – заявил Харден.
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И мы должны умиляться двум хорошим(даже отличным) играм? Ладно бы было две хорошие(даже отличные), парочка средних и одна провальная. Дак он 5 матчах показал настолько ужасный уровень, что игра Симмонса не кажется дном. У Хардена, за ласт три игры, 0 очков(мб два, лень гуглить намусорил ли очко при минус 30 сегодня) в четвертой четверти. Это позор и провал
И ладно бы, но в том году было тоже самое
Ну и глупо говорить, что одного австралийца за подобную игру сожрали все. От тренера и камерунца, до свиста фанатов
то что настолько не хватает психики на важные игры это ненормально