Джей Уильямс о поражении «76-х» в 6-м матче с «Селтикс»: «Это работа главного тренера – сказать: «Эй, прошло полторы минуты, а мой лучший игрок не коснулся мяча»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильмс считает, что вина за поражение «Филадельфии» в концовке шестого матча с « » (86:95) в большей степени лежит на .

«Есть вина в том, что он не требовал мяч в концовке. Есть вина за то, что он не был тем координатором на площадке, который понимает, что его лучший игрок, MVP этой лиги, не получил мяч в руки.

И также есть большая доля вины главного тренера. Как разыгрывающего, тебя с детства учили, что защитник – это продолжение главного тренера. Так что если Джеймс Харден – квотербек, то это его работа – понимать время, ситуацию на площадке и как распоряжаться мячом.

Но иногда, как непосредственные участники матча, вы теряетесь в некоторых моментах. Игра задает темп: вы просто не думаете уже, вы растворяетесь в моменте. Это работа главного тренера, который не находится на паркете, а следовательно не должен теряться, быть тем дирижером у линии и сказать: «Эй, прошло полторы минуты, а мой лучший игрок не коснулся мяча». Это на Доке», – заявил Уильямс в эфире KJM.

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