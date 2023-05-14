Джей Уильямс о поражении «76-х» в 6-м матче с «Селтикс»: «Это работа главного тренера – сказать: «Эй, прошло полторы минуты, а мой лучший игрок не коснулся мяча»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильмс считает, что вина за поражение «Филадельфии» в концовке шестого матча с «Бостоном» (86:95) в большей степени лежит на Доке Риверсе.
«Есть вина Джоэла Эмбиида в том, что он не требовал мяч в концовке. Есть вина Джеймса Хардена за то, что он не был тем координатором на площадке, который понимает, что его лучший игрок, MVP этой лиги, не получил мяч в руки.
И также есть большая доля вины главного тренера. Как разыгрывающего, тебя с детства учили, что защитник – это продолжение главного тренера. Так что если Джеймс Харден – квотербек, то это его работа – понимать время, ситуацию на площадке и как распоряжаться мячом.
Но иногда, как непосредственные участники матча, вы теряетесь в некоторых моментах. Игра задает темп: вы просто не думаете уже, вы растворяетесь в моменте. Это работа главного тренера, который не находится на паркете, а следовательно не должен теряться, быть тем дирижером у линии и сказать: «Эй, прошло полторы минуты, а мой лучший игрок не коснулся мяча». Это на Доке», – заявил Уильямс в эфире KJM.
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