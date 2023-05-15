Марк Стейн: «Карри, Томпсон и Грин останутся в «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Марк Стейн Баскетбол

«Голден Стэйт» не станет делать крупных перестановок в составе, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Источники, близкие к ситуации, неукоснительно утверждают, что Стеф Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин останутся в составе «Уорриорз» в следующем сезоне – это наиболее вероятный сценарий», – пишет инсайдер в своем блоге.

У Грина есть опция на 27,6 млн, Томпсону гарантированы 43,2 млн, Карри – 51,9 млн. Если форвард воспользуется опцией, то они втроем займут 52% платежной ведомости команды.

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13 комментариев

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Van
Ответ Tim Timson
Томпсон скидок не давал и сам пожалуй должен за два года простоя. Поэтому с учётом плохого плей-офф и просят у него скидку или будут менять)
А должен был? Я Томпсона уважаю, хотя контракту он вряд ли соответствует по статусу. Но ни один игрок НБА и не обязан какие то скидки давать. Он был важнейшей частью этой команды и ее успехов. Мужик заслужил бабки. И ничего не должен) Чувак буквально порвался за эту команду. Если бы не эти травмы, он бы и в другой команде отличный большой контракт мог получить прямо сейчас.
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Крамбопулос Майкл
Нормально, за выслугу лет, заслужили
+6
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artcity
Ответ Tim Timson
Томпсон скидок не давал и сам пожалуй должен за два года простоя. Поэтому с учётом плохого плей-офф и просят у него скидку или будут менять)
Какую скидку? У него гарантированный следующий сезон и речь, насколько понимаю, только об условиях продления. А вот у Грина опция игрока и его один год за 27 могут разменять на, условно, три года по 20 ко взаимной выгоде.
Но это всё темы для обсуждения после, а пока у нас финалы конференций.
Смотрим!
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Tim Timson
Ответ Van
Хотелось бы видеть Карри в сильной команде. Понимаю, почему так случилось, что Томпсон и Грин получают условно "недополученные" деньги прошлых лет, но тем не менее. 1-2 года околопрайма у Карри есть, плюс ещё пара сильных ветеранских сезона. Томпсон, к сожалению уже все. Я хейтер ГСВ, но печально будет, если они погрузятся на дно. Хочется ещё года три посмотреть, как они вылетают из плей офф(
Томпсон скидок не давал и сам пожалуй должен за два года простоя. Поэтому с учётом плохого плей-офф и просят у него скидку или будут менять)
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Donbass
ГСВ сейчас расплачивается за времена династии 52% платежной ведомости команды.
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Van
Хотелось бы видеть Карри в сильной команде. Понимаю, почему так случилось, что Томпсон и Грин получают условно "недополученные" деньги прошлых лет, но тем не менее. 1-2 года околопрайма у Карри есть, плюс ещё пара сильных ветеранских сезона. Томпсон, к сожалению уже все. Я хейтер ГСВ, но печально будет, если они погрузятся на дно. Хочется ещё года три посмотреть, как они вылетают из плей офф(
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nikolai2011
не, Томпсон - списанный кирпич, от него хоть как нужно избавляться
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Вялый Харден
сколько эти трое вместе с пулом сожрут в следующем сезоне?))
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Поникший Руй
Оставлять Клэя это самоубийство
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Казимир Стыцько
Томпсон там уже лишний
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Rassulio
Такого Клея как против ЛАЛ 7 матч точно не надо.
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Djoyin
Грину придётся мотивировать ролевиков команды жить по средствам.
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Адмирал МакКряк
Ответ Поникший Руй
Оставлять Клэя это самоубийство
Скидывать его не будут точно, ибо одно из главных лиц династии - против его желания было бы некрасиво со стороны клуба, так что придется ещё год терпеть конский контракт, на который он давно не играет. Нужно искать вариант с Пулом - вот где был выстрел в ногу от Майерса, ибо без пиков или Муди/Куминги кого-то полезного получить не получится.
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