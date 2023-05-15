Марк Стейн: «Карри, Томпсон и Грин останутся в «Голден Стэйт»

« » не станет делать крупных перестановок в составе, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Источники, близкие к ситуации, неукоснительно утверждают, что , и останутся в составе «Уорриорз» в следующем сезоне – это наиболее вероятный сценарий», – пишет инсайдер в своем блоге.

У Грина есть опция на 27,6 млн, Томпсону гарантированы 43,2 млн, Карри – 51,9 млн. Если форвард воспользуется опцией, то они втроем займут 52% платежной ведомости команды.

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