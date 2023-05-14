Клэй Томпсон по-прежнему пользуется большой поддержкой внутри «Уорриорз»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон по-прежнему пользуется большой поддержкой внутри клуба, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов. Это делает Томпсона кандидатом на обмен, если клуб решит либо сократить платежную ведомость, либо изменить состав.

Как сообщает The Athletic, «Уорриорз» собираются попросить Томпсона пойти на финансовые уступки клубу в случае, если стороны вступят в переговоры о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

В шестом матче серии с «Лейкерс» (101:122, 2-4) Томпсон набрал 8 очков при 3 из 19 с игры.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

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3 комментария

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bars1998
Ответ Михаил Евдокимов
Главное, чтоб и Томпсон пользовался поддержкой своего здравого смысла. Он до сих пор может быть очень полезен, просто не на 40 млн, а на, условные, 20.
Какая разница 20 млн или 40 млн будет у него контракт?) Там они и без его контракта с запасом превышают лимит , Тут чисто уже эконимия кошелька владельца будет а с точки зрения усиления состава вообще это влиять не будет пока что)
+3
0
+3
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Михаил Евдокимов
Главное, чтоб и Томпсон пользовался поддержкой своего здравого смысла. Он до сих пор может быть очень полезен, просто не на 40 млн, а на, условные, 20.
+2
0
+2
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