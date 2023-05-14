Клэй Томпсон по-прежнему пользуется большой поддержкой внутри «Уорриорз»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» по-прежнему пользуется большой поддержкой внутри клуба, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов. Это делает Томпсона кандидатом на обмен, если клуб решит либо сократить платежную ведомость, либо изменить состав.

Как сообщает The Athletic, «Уорриорз» собираются попросить Томпсона пойти на финансовые уступки клубу в случае, если стороны вступят в переговоры о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

В шестом матче серии с «Лейкерс» (101:122, 2-4) Томпсон набрал 8 очков при 3 из 19 с игры.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться