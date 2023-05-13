Клэй Томпсон: «В будущем у нас еще будут великие дела»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после поражения от «Лейкерс» (101:122, 2-4) выразил оптимизм по поводу будущего команды.
«Я полностью убежден, что мы еще можем выиграть чемпионат.
Сейчас очень больно. И будет болеть все лето. Впервые за долгое время Дрэй, Стеф и я были здоровы и не вышли в финал. Редко бывает так, что мы отдыхаем в это время года. Но я уверяю вас, что мы выложились на все сто.
Очень больно. Но я верю, что в будущем у нас еще будут великие дела», – сказал Томпсон.
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Вот почитать слова Стэфа Карри, парень тащил как мог, и все равно остается скромным и понимает проблемы, которые есть и не выпячивает себя, не строит из себя героя и т.д, не болтает ерунды в общем.
Клэй вроде бы столько прошел, и огонь, и воду, и медные трубы, а нет, кажется, медные трубы и не прошел.
Женился бы что ли, детей там, может образумится хоть. А так, с ума сошел и вряд ли ситуация станет лучше.
Иначе, это будет очень болезненная для наблюдения со стороны перестройка.