Клэй Томпсон: «В будущем у нас еще будут великие дела»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» после поражения от « » (101:122, 2-4) выразил оптимизм по поводу будущего команды.

«Я полностью убежден, что мы еще можем выиграть чемпионат.

Сейчас очень больно. И будет болеть все лето. Впервые за долгое время Дрэй, Стеф и я были здоровы и не вышли в финал. Редко бывает так, что мы отдыхаем в это время года. Но я уверяю вас, что мы выложились на все сто.

Очень больно. Но я верю, что в будущем у нас еще будут великие дела», – сказал Томпсон.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться