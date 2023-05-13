Клэй Томпсон: «В будущем у нас еще будут великие дела»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после поражения от «Лейкерс» (101:122, 2-4) выразил оптимизм по поводу будущего команды.

«Я полностью убежден, что мы еще можем выиграть чемпионат.

Сейчас очень больно. И будет болеть все лето. Впервые за долгое время Дрэй, Стеф и я были здоровы и не вышли в финал. Редко бывает так, что мы отдыхаем в это время года. Но я уверяю вас, что мы выложились на все сто.

Очень больно. Но я верю, что в будущем у нас еще будут великие дела», – сказал Томпсон.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

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13 комментариев

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Jazzzz
Например, выловить 100-килограммового лосося
+13
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Goshan700
клэй, мог бы хоть намекнуть на извинения, что так дер.. о играл...
+7
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Бондарев Олег
Боюсь, это попытка выдать желаемое за действительное. Но это было правда круто, ГСВ. Спасибо за всё!
+5
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Djoyin
Разве что если найдут себе хорошего игрока за мешок картофеля на чипсы, а так все шансы только на регулярную рыбалку и уху из барракуды, а она очень токсичная
+2
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3pointmaster
время не щадит никого, эра трио гсв прошла
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Алексей Матыгин
чую разменяют его в следующем сезоне
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DonaldBrashear 2.0
мне кажется, что Клэй просто сошел с ума уже. Такую чушь несет постоянно. На деле ноль абсолютный, на словах - герой. Реально у парня от успехов крыша поехала.

Вот почитать слова Стэфа Карри, парень тащил как мог, и все равно остается скромным и понимает проблемы, которые есть и не выпячивает себя, не строит из себя героя и т.д, не болтает ерунды в общем.

Клэй вроде бы столько прошел, и огонь, и воду, и медные трубы, а нет, кажется, медные трубы и не прошел.

Женился бы что ли, детей там, может образумится хоть. А так, с ума сошел и вряд ли ситуация станет лучше.
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skyhitbI4
Почитай твиттер, может тебе Дуайт сообщение из Тайваня прислал
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Учительгода2020
Много больших дел - 3 из 19, 2 из 11, 4 из 18, 3 из 11, 1 из 7.
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Poshlee
Пускай дальше продолжает показывать 4 пальца
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varion
Ответ Djoyin
Разве что если найдут себе хорошего игрока за мешок картофеля на чипсы, а так все шансы только на регулярную рыбалку и уху из барракуды, а она очень токсичная
Если Клей и Грин мозги себе вправят, а команда встроит звезд в молодых игроков, а не наоборот, мне кажется у них будет шанс.
Иначе, это будет очень болезненная для наблюдения со стороны перестройка.
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