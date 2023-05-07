Клэй Томпсон: «Сегодня нас опозорили»

Атакующий защитник « » после 30-очкового поражения от « » (97:127, 1-2) признался, что матч можно считать позорным для команды из Сан-Франциско.

«Сегодня нас опозорили, к сожалению. На щитах, на линии штрафных бросков. Мы должны посмотреть разбор, проанализировать его и стать лучше», – завил Томпсон на послематчевой пресс-конференции.

Томпсон набрал 15 очков, попав лишь 5 из 14 с игры и 6 раз потеряв мяч.

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