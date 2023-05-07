Клэй Томпсон: «Сегодня нас опозорили»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после 30-очкового поражения от «Лейкерс» (97:127, 1-2) признался, что матч можно считать позорным для команды из Сан-Франциско.

«Сегодня нас опозорили, к сожалению. На щитах, на линии штрафных бросков. Мы должны посмотреть разбор, проанализировать его и стать лучше», – завил Томпсон на послематчевой пресс-конференции.

Томпсон набрал 15 очков, попав лишь 5 из 14 с игры и 6 раз потеряв мяч.

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7 комментариев

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Djoyin
А некоторые считают, что Lakers еле выиграли, несмотря на разгромный счёт.
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Учительгода2020
Удивительно как коач-челлендж в конце 2 четверти перевернул игру.
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Lokomotiv__1992
Ответ Xell
Балабол. Много болтал что сыграет как Коби. Сыграл как лох. Надо играть за команду а не за кого то.
У Балобола так перстней не мало и много топ игр ) одно то что он вернулся после травмы таких много значит. Стоит уважать такого человека ) если даже ты отбитый. Вот Мишки зря языком тряпали у них за спиной ничего нету .. а тут пусть говорят что хотят , они чемпионы)
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Lokomotiv__1992
Не сказал бы что позор ) Мишки летели в одной четверти от Лал +30 или потом минус 40 или 50 сколько там было . Сложная игра для Гс была .. на выезде всегда сложно, а тут у Гс проблемы какие то на выезде по сезону. Лал хороши в защите и слиться 20 или 30 очков такой команде не зазорно как по мне .. и не забивать тоже . Это не Сакраменто с их дырой в защите ..тот же Ривз или Шредер приличные защитники с Клеем почти всегда кто бегает с хорошей защитой + машины под кольцо
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Lokomotiv__1992
Ответ Учительгода2020
Удивительно как коач-челлендж в конце 2 четверти перевернул игру.
Керр в прошлой игре тоже взял такой же челлендж примерно при таком же счёте.
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ЮАГ
Ответ Xell
Балабол. Много болтал что сыграет как Коби. Сыграл как лох. Надо играть за команду а не за кого то.
Сейчас он тебе 4 пальца-то покажет.)
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